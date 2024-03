Την παραγωγή της ταινίας «The Sims» πρόκειται να αναλάβει η Μάργκοτ Ρόμπι.

Μετά την επιτυχία της ταινίας «Barbie», η εταιρεία παραγωγής της ηθοποιού, LuckyChap θα μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το βιντεοπαιχνίδι ζωντανής προσομοίωσης με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών.

Η Electronic Arts, η οποία κυκλοφόρησε το παιχνίδι, θα εμπλακεί επίσης στη δημιουργική και παραγωγική διαδικασία, σύμφωνα με το Variety. Οι θαυμαστές του παιχνιδιού με σχόλιά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επέμειναν ότι η ταινία θα πρέπει να γυριστεί στη simlish, τη επινοημένη γλώσσα που μιλούν οι χαρακτήρες, διαφορετικά «δεν θα έχει νόημα» και σημείωσαν ότι δεν πρέπει να έχει υπότιτλους.

Δεν έχει γίνει γνωστό αν η ίδια, Μάργκοτ Ρόμπι, σκοπεύει να εμφανιστεί στην ταινία. Έχει ένα αρκετά φορτωμένο πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένου ενός πρωταγωνιστικού ρόλου δίπλα στον Ryan Gosling σε ένα prequel του «Ocean’s Eleven» και το αναπόφευκτο sequel της «Barbie».

