Τα τελευταία τρία χρόνια που ο Ντάνιελ Κρεγκ κρέμασε το κοστούμι του Τζέιμς Μποντ, δεκάδες ηθοποιοί έχουν ακουστεί ως πιθανοί αντικαταστάτες του για τον ρόλο του πράκτορα 007. Στην υπηρεσία, ωστόσο, του βασιλιά πλέον της Αγγλίας ενδέχεται να τεθεί στη μεγάλη οθόνη ο Ααρον Τέιλορ – Τζόνσον. Ο 33χρονος ηθοποιός, σύμφωνα με την εφημερίδα The Sun, έχει δεχτεί επίσημη πρόταση από τους παραγωγούς των ταινιών για να γίνει ο επόμενος Μποντ, χωρίς ακόμα να έχει απαντήσει. «Ο Μποντ είναι η δουλειά του Ααρον, αν επιθυμεί να την αποδεχτεί. Η επίσημη προσφορά είναι στο τραπέζι και περιμένουν να ακούσουν την απάντησή του» δήλωση μία πηγή στο βρετανικό έντυπο.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο περιοδικό Numero, ο Τέιλορ – Τζόνσον, ερωτώμενος για το ενδεχόμενο να γίνει ο 26ος ηθοποιός που θα ενσαρκώσει τον θρυλικό κατάσκοπο, είχε σχολιάσει «Το βρίσκω γοητευτικό και υπέροχο που οι άνθρωποι με βλέπουν σε αυτόν τον ρόλο. Το εκλαμβάνω ως μεγάλο κομπλιμέντο». Το όνομά του βρισκόταν εδώ και αρκετούς μήνες ανάμεσα στους κορυφαίους υποψήφιους αντικαταστάτες του Ντάνιελ Κρεγκ όπως των Τομ Χάρντι, Χένρι Κάβιλ και Σίλιαν Μέρφι. Πλέον, σύμφωνα με τους bookmakers είναι το φαβορί για να αναλάβει τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ.

Ο Ααρον Τέιλορ – Τζόνσον έκανε τα πρώτα του βήματα στην υποκριτική σε ηλικία μόλις έξι ετών ενώ γνωστός έγινε όταν υποδύθηκε τον Τζον Λένον σε νεανική ηλικία στην ταινία «Ολοι θέλουν λίγη αγάπη». Στην πορεία της καριέρας του έχει πρωταγωνιστήσει σε αρκετές επιτυχημένες παραγωγές όπως οι «Kick – ass» και «Kick – ass 2», «Godzilla», «Avengers: Age of Ultron», «Bullet train» και «Tenet». Τη φετινή χρονιά θα τον δούμε στην ταινία «The fall guy» δίπλα στον Ράιαν Γκόσλινγκ και την Εμιλι Μπλαντ όπως και στο ριμέικ του «Nosferatu» σε σκηνοθεσία Ρόμπερτ Εγκερς και ένα all star καστ με πρωταγωνιστές όπως οι Μπιλ Σκάρσγκαρντ, Νίκολας Χουλτ, Λίλι – Ρόουζ Ντεπ και Γουίλεμ Νταφόε. Η μεγαλύτερη συμμετοχή του, ωστόσο, θα είναι στο «Kraven the hunter», την πέμπτη ταινία στο σύμπαν του Spiderman της Sony.

Εμπειρία και εμφάνιση

Είναι ο Τέιλορ – Τζόνσον κομμένος και ραμμένος για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ; Θα φανεί σίγουρα στην πράξη, εφόσον αποδεχτεί την πρόταση που του έχει γίνει. Φαίνεται, βέβαια, πως τηρεί κάποιες από τις προδιαγραφές που πρέπει να έχει ο ηθοποιός που θα γίνει ο νέος 007. Αφενός, διαθέτει εμπειρία όχι μόνο στο Χόλιγουντ αλλά και σε ταινίες ηπερηρώων αφού έχει πρωταγωνιστήσει σε τρεις εξ αυτών στο σύμπαν της Marvel. Εχει δοκιμαστεί όμως και σε διαφορετικά είδη ταινιών παίζοντας σε παραγωγές όπως η περιπέτεια «Savages», το δράμα εποχής «Anna Karenina» και το θρίλερ «Nocturnal animals» για το οποίο κέρδισε Χρυσή Σφαίρα, λαμβάνοντας πόντους και από εκεί. Ως προς την εξωτερική του εμφάνιση; Ούτε εκεί φαίνεται να υστερεί αφού είναι αρκετά γοητευτικός.

Σίγουρα πάντως δεν θα αποζητεί τα κορίτσια του Μποντ για να φλερτάρει αφού είναι παντρεμένος με τη σκηνοθέτρια Σαμ Τέιλορ Τζόνσον, κατά 26 χρόνια μεγαλύτερή του, και μαζί έχουν αποκτήσει δύο κόρες.