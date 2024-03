Αποτροπιασμό προκάλεσε στη Βρετανία ρατσιστικό βίντεο που ανέβασαν τα μέλη του πληρώματος καμπίνας της British Airways στο TikTok. Στο βίντεο δυο αεροσυνοδοί κορόιδευαν επιβάτες επειδή ήταν Ασιάτες.

Ειδικότερα, η αεροσυνοδός Holly Walton βιντεοσκοπήθηκε να κάνει χειρονομίες, τραβώντας τα μάτια της με τα χέρια της για να είναι σχιστά ενώ μιλούσε με κινεζική προφορά και έλεγε: «Δώστε μου κρασί».

Η ίδια κατέγραψε το υλικό με τη συνάδελφό της Lauren Bray πριν αυτό κοινοποιηθεί ευρέως στο TikTok, προκαλώντας την κατακραυγή του υπόλοιπου προσωπικού της εταιρείας. Ο δύο γυναίκες απολύθηκαν.

Το βίντεο τραβήχτηκε μεταξύ των πτήσεων, ενώ οι δύο υπάλληλοι απολάμβαναν ποτά σε μια έξοδο στο πολυτελές ξενοδοχείο Trade Winds στην Αντίγκουα. Νωρίτερα είχαν εξυπηρετήσει τους επιβάτες της πτήσης BA2157 από το Γκάτγουικ.

Οι συνάδελφοι είπαν ότι μιμούνταν μια κινεζική οικογένεια που μιλούσε ελάχιστα αγγλικά και δυσκολευόταν να γίνει κατανοητή όταν παρήγγειλαν ποτά στην πτήση.

Ένας εργαζόμενος της εταιρείας με καταγωγή από την Ασία δήλωσε στη Sun: «Έχω ανατριχιάσει βλέποντας αυτό το βίντεο. Με κάνει να αμφισβητώ την αεροπορική εταιρεία και τους συναδέλφους μου».

«Πρέπει να ληφθούν μέτρα. Δεν θα το ανεχτούμε αυτό» πρόσθεσε.

Ένας άλλος είπε: «Αυτές οι δύο γυναίκες γελούσαν επίτηδες με μια οικογένεια που αγωνιζόταν να γίνει κατανοητή σε μια πτήση με μεγάλη κίνηση. Αυτό στέλνει το χειρότερο δυνατό μήνυμα».

