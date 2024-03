Η τεχνολογία, εκτός από τις θετικές επιπτώσεις που έχει στη ζωή μας, έχει αναβαθμίσει δυστυχώς και τις απάτες καθώς τα πιο τρελά σχέδια μοιάζουν υλοποιήσιμα με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

H νέα άκρως επικίνδυνη απάτη που καραδοκεί στο διαδίκτυο ονομάζεται deepfake, που σημαίνει ότι οποιοσδήποτε μπορεί να εμφανιστεί να λέει ή να κάνει κάτι που δεν είναι πραγματικό. Ο δημιουργός του πλαστού βίντεο αντικαθιστά το πρόσωπο, το σώμα και τη φωνή όποιου θέλει και τον βάζει να κάνει και να λέει ό,τι εκείνος θέλει.

Τα βίντεο αυτά στην αρχή έγιναν για πλάκα και ήταν ακίνδυνα, αλλά εξελίσσονται σε εφιάλτη.

«Υπάρχουν πολλές διάσημες εφαρμογές που μπορούν να αλλάξουν το πρόσωπό σας να πάρουν το δικό σας πρόσωπο και να το βάλουν επάνω στο πρόσωπο ενός διάσημου ηθοποιού που υπάρχει ένα συγκεκριμένο βιντεάκι που χορεύει που τραγουδάει και ξαφνικά να χορεύετε και να τραγουδάτε», εξηγεί ο Βασίλης Ζωγράφος, υποψήφιος διδάκτωρ Πληροφορικής και Επιστήμης Δεδομένων.

Όμως, οι κίνδυνοι από αυτό το λογισμικό είναι πλέον πολλοί. Γυναίκες έχουν καταγγείλει πως έχουν πέσει θύμα εκδικητικής πορνογραφίας με πλαστές φωτογραφίες ευαίσθητου περιεχομένου να… διαμοιράζονται στο διαδίκτυο.

A deepfake of Ukrainian President Volodymyr Zelensky calling on his soldiers to lay down their weapons was reportedly uploaded to a hacked Ukrainian news website today, per @Shayan86 pic.twitter.com/tXLrYECGY4

— Mikael Thalen (@MikaelThalen) March 16, 2022