Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Ζακ ΛεΝτέι, όμως για καλό λόγο, αφού όπως έγινε γνωστό ο φόργουορντ/σέντερ της Παρτίζαν έχασε τον πατέρα του.

Αμέσως μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα ο Αμερικανός ζήτησε άδεια από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς με σκοπό να μεταβεί στην πατρίδα του, ώστε να είναι δίπλα στην οικογένειά του αυτές τις δύσκολες ώρες. Έτσι δεν συμμετείχε στη νίκη με σκορ 88-57 επί της FMP.

Ο «Ζοτς» μίλησε μετά το παιχνίδι ανακοινώνοντας ουσιαστικά τα κακά νέα: «Το έμαθα πριν τρία λεπτά και του τηλεφώνησα για να πω συλλυπητήρια. Δεν μιλήσαμε για τίποτε άλλο, δεν υπάρχει νόημα αυτή την στιγμή που πέθανε ο πατέρας του», ανέφερε ο Σέρβος τεχνικός.

Έτσι η συμμετοχή του ΛεΝτέι στη «διαβολοβδομάδα» είναι ακόμα στον… αέρα, με τους Σέρβους να δίνουν δύσκολα και κρίσιμα παιχνίδια απέναντι Μπασκόνια (19/3) και Ρεάλ (21/3).

Tokom večerašnje utakmice, primili smo informaciju da je danas u Americi preminuo Riki Vinsent Ledej, otac našeg košarkaša Zeka Ledeja.

Porodici Ledej i našem Zeku, upućujemo najiskrenije saučešće!

During the game tonight, we recieved an information that Ricky Vincent LeDay,… pic.twitter.com/W8a9BW9nRP

— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) March 16, 2024