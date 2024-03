Ένας τεράστιος ατσάλινος μονόλιθος, ύψους σχεδόν 3 μέτρων, έχει κάνει την εμφάνισή του σε λόφο της Ουαλίας, με κανέναν να μην γνωρίζει από πού προήλθε.

Η WalesOnline ανέφερε την Τρίτη ότι οι ντόπιοι συνάντησαν το μυστηριώδες αντικείμενο σε έναν λόφο στο Hay-on-Wye, μια περιοχή γνωστή παγκοσμίως για τα βιβλία και τα βιβλιοπωλεία της.

Ένας κάτοικος της περιοχής, ο Richard Haynes, δήλωσε στο πρακτορείο ότι το συνάντησε ενώ έτρεχε στην περιοχή, κάτι που κάνει τακτικά.

«Σκέφτηκα ότι φαινόταν λίγο παράξενο και ότι μπορεί να είναι ένα πράγμα επιστημονικής έρευνας για τα μέσα ενημέρωσης που συλλέγει το νερό της βροχής», δήλωσε στην WalesOnline. «Αλλά στη συνέχεια συνειδητοποίησα ότι ήταν πολύ ψηλό και παράξενο για κάτι τέτοιο» πρόσθεσε.

Ο Haynes είπε ότι το αντικείμενο είχε ύψος τουλάχιστον 3 μέτρα και ήταν «τριγωνικό, σίγουρα από ανοξείδωτο ατσάλι».

«Ήταν κούφιο και φαντάζομαι αρκετά ελαφρύ… αρκετά για να το μεταφέρουν δύο άνθρωποι και να το φυτέψουν στο έδαφος» περιέγραψε ο ίδιος.

A strange and gigantic steel monolith was recently spotted on a hill in Wales — one of several mysterious Toblerone-like structures that have popped up around the globe in recent years. https://t.co/YVCp9Z8hfs pic.twitter.com/80k7AgNuh9

A strange and gigantic steel monolith was recently spotted on a hill in Wales — one of several mysterious Toblerone-like structures that have popped up around the globe in recent years.

«Its 10-foot-tall at least and triangular, definitely stainless steel,” Haynes continued. “It… pic.twitter.com/quwJMf9jn5

— ∼Marietta (@MariettaDaviz) March 13, 2024