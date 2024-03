Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις 4:00 το μεσημέρι της Κυριακής (10/3) στην Τουρκία.

Λίγες ημέρες μετά τα 4,9 Ρίχτερ στα Δαρδανέλια, ο Εγκέλαδος «χτύπησε» και πάλι τη χώρα, αναστατώνοντας τους κατοίκους, αυτή τη φορά των νότιων περιοχών.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, το επίκεντρο του σημερινού σεισμού, που έγινε ιδιαίτερα αισθητός, εντοπίζεται 110 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Αττάλειας και 20 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Ντεμρέ.

Το εστιακό βάθος του υπολογίζεται σε 21 χιλιόμετρα.

#Earthquake (#deprem) possibly felt 31 sec ago in #Turkey. Felt it? Tell us via:

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/89EFQiGVz7

— EMSC (@LastQuake) March 10, 2024