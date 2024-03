Μέχρι στιγμής είχαμε δει το ολόγραμμα του Elvis Presley και του Tupac Shakur με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Άλλη μια διασημότητα που προστέσθηκε στη λίστα, είναι η Μέριλιν Μονρόε.

Περισσότερα από 60 χρόνια μετά το θάνατό της, το απόλυτο σύμβολο σεξαπίλ και θηλυκότητας, «ξανασυστήνεται» στο τεχνολογικό συνέδριο South by Southwest στο Όστιν του Τέξας.

Η Soul Machines, η εταιρεία πίσω από τους «ψηφιακούς ανθρώπους», παρουσίασε χθες, Παρασκευή (08/03) τη συνεργασία της με την Authentic Brands Group για την «Digital Marilyn» την «ψηφιακή Μέριλιν», η οποία χρησιμοποιεί το ομοίωμα της διάσημης πρωταγωνίστριας για να προσφέρει “τόσο στους οπαδούς όσο και στα brands μια μοναδική και εξατομικευμένη ευκαιρία δέσμευσης”.

Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, η Authentic απέκτησε την πνευματική ιδιοκτησία της Μονρόε το 2011, αφού την πούλησε η Anna Strasberg, σύζυγος του αείμνηστου καθηγητή υποκριτικής της σταρ, Lee Strasberg, στον οποίο η Μονρόε είχε αφήσει και το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας της στη διαθήκη της.

Η «Digital Marilyn» λέγεται ότι «αλληλεπιδρά με τους θαυμαστές σε πραγματικό χρόνο χρησιμοποιώντας προηγμένη επεξεργασία φυσικής γλώσσας, βαθιά εκμάθηση και GPT 3.5». Απαντά με τη φωνή και τις προσποιήσεις της Μέριλιν, λέει ιστορίες και ανέκδοτα από την εκλιπούσα σταρ και «παραδίδει ακόμη και εξατομικευμένους χαιρετισμούς».

«Αυτή η συνεργασία αποτελεί παράδειγμα της μετασχηματιστικής δύναμης της τεχνητής νοημοσύνης στη σύνδεση εμπορικών σημάτων και καταναλωτών», δήλωσε ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Soul Machines, Greg Cross. «Η Digital Marilyn παρουσιάζει τη βιολογική AI, ζωντανεύοντας μια εμβληματική προσωπικότητα μέσω ελκυστικών διαλόγων και συναισθηματικής νοημοσύνης. Είναι κάτι περισσότερο από νοσταλγία- είναι μια ματιά στο μέλλον των καθηλωτικών αλληλεπιδράσεων».

«Η Μέριλιν Μονρόε παραμένει ένα διαχρονικό είδωλο, εμπνέοντας γενιές και γενιές με το ταλέντο, το χάρισμα και τη διαρκή κληρονομιά της», δήλωσε η Dana Carpenter, εκτελεστική αντιπρόεδρος ψυχαγωγίας του Authentic Brands Group.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με την Soul Machines, της οποίας η τεχνολογία είναι το τέλειο ταίρι για να ζωντανέψουμε τη Μέριλιν στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Αν και η Μέριλιν Μονρόε δεν μπορεί ποτέ να αντικατασταθεί ή να αντιγραφεί, η «Digital Marilyn» ανοίγει συναρπαστικές δυνατότητες για πολλές γενιές θαυμαστών να ασχοληθούν μαζί της με έναν εντελώς νέο τρόπο, προωθώντας μια βαθύτερη σύνδεση και εκτίμηση για το διαρκές πνεύμα της και το σημάδι που άφησε στον κόσμο».

Introducing Digital Marilyn Monroe, our latest Soul Machines Digital Celebrity. Powered by Biological AI, she creates endless, interactive fan enchantment. Intrigued?

Be the first to learn more about Digital Marilyn at https://t.co/qSYthFTpAq. pic.twitter.com/HONWJjuvt7

— Simon Martin (@NZSimonM) March 8, 2024