Οι δυνάμεις των ΗΠΑ, της Γαλλίας και της Βρετανίας κατέρριψαν δεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας κατά τη διάρκεια της νύχτας Παρασκευής προς Σάββατο, αφού οι Χούθι της Υεμένης στόχευσαν το πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου Propel Fortune αλλά και αμερικανικά αντιτορπιλικά στην περιοχή.

Οι Χούθι έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν από τον Νοέμβριο σε μια εκστρατεία αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους που μάχονται εναντίον του Ισραήλ στη Γάζα. Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος της οργάνωσης, Yahya Sarea, είπε σε τηλεοπτική ομιλία του το Σάββατο ότι οι δυνάμεις του στόχευσαν το φορτηγό πλοίο και «ορισμένα πολεμικά αντιτορπιλικά των ΗΠΑ στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν με 37 drones».

Πλοία και αεροσκάφη του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ κατέρριψαν 28 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAV) των Χούθι στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, δήλωσε από τη μεριά της νωρίτερα το Σάββατο η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), ενώ υπογράμμισε ότι κανένα πολεμικό της συμμαχίας European Aspides ή εμπορικό πλοίο στην περιοχή δεν επλήγη.

US and Coalition Defeat Houthi Attack in Red Sea Area

Following further engagements through the morning, U.S. and Coalition forces downed a total of at least 28 uncrewed aerial vehicles between 4:00 a.m. and

8:20 a.m. (Sanaa time) on Mar. 9. No U.S. or Coalition Navy vessels… pic.twitter.com/nKmrTu5xVv

— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 9, 2024