Νέος «πονοκέφαλος» για τον πρίγκιπα Χάρι, αφού μία πρώην στρίπερ, που ισχυρίζεται ότι τον φίλησε σε βραδινή έξοδο στο Λας Βέγκας το 2012, απειλεί να διαρρεύσει ολόγυμνες φωτογραφίες του στην πλατφόρμα OnlyFans για να τον εκδικηθεί επειδή δεν έκανε καμία αναφορά στην ιστορία τους στο βιβλίο του «Spare».

Η 52χρονη, σήμερα, Κάρι Ρουαγιάλ δηλώνει ότι φίλησε τον πρίγκιπα σε ένα δωμάτιο του ξενοδοχείου Wynn, ενώ έχει στην κατοχή της φωτογραφίες, όπου ο δούκας του Σάσσεξ δεν φορά ρούχα.

«Έχω μερικές ωραίες φωτογραφίες του που είναι ολόγυμνος. Οι φωτογραφίες αυτές δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ποτέ. Έχω φωτογραφίες από την πισίνα πριν από εκείνη την νύχτα και φωτογραφίες του Χάρι ολόγυμνου. Ο κόσμος θα σοκαριστεί από αυτές», ισχυρίζεται η στρίπερ.

Και συμπληρώνει: «Είμαι λίγο θυμωμένη που με έχει ‘’κουκουλώσει’’ στο βιβλίο του. Του ξέφυγαν πολλά πράγματα από εκείνη τη νύχτα. Εκπλήσσομαι που θυμάται το όνομα οποιουδήποτε γιατί ήταν αρκετά μεθυσμένος, αλλά θα μπορούσε να μιλήσει για τα λίγα πράγματα που συνέβησαν μεταξύ μας. Αυτό του ξέφυγε εντελώς».

An ex-stripper who ‘kissed’ Prince Harry in Las Vegas is threatening to leak photos of him ‘in the buff’ on OnlyFans

‘I’m a little angry about being whitewashed from his book. I mean . . . wow. He missed a lot of things from that night’https://t.co/tuVbHNChAz

— Metro (@MetroUK) March 6, 2024