Οι γονείς του 9χρονου Γιαζάν αλ Καφάρνα αποκάλυψαν ότι ο γιος τους έχασε δυστυχώς τη ζωή του εξαιτίας της έλλειψης διατροφής, η οποία ήταν συνέπεια των συνεχιζόμενων καταστροφικών βομβαρδισμών του Ισραήλ στη Γάζα.

Disclaimer: Σε κάθε περίπτωση, ακολουθούν πολύ σκληρές εικόνες, οπότε εφόσον όλο αυτό σας καταβάλει ήδη, καλό είναι να αποχωρήσετε από το παρόν άρθρο.

Είναι ένα από τα παιδιά που πέθαναν στη Γάζα από την πείνα και την έλλειψη σωστής διατροφής. Οι τοπικές ειδήσεις αναφέρουν ότι ο Γιαζάν πέθανε από την πείνα στο νοσοκομείο al-Najjar στη Ράφα τη Δευτέρα. Έχει αναφερθεί ότι συνολικά 16 παιδιά έχουν χάσει με τραγικό τρόπο τη ζωή τους εξαιτίας της ανεπαρκούς πρόσληψης τροφής από τον Οκτώβριο.

Ο Γιαζάν έπασχε από εγκεφαλική παράλυση, η οποία ήταν υπό έλεγχο όλη του την ζωή. Εκτός από τους μήνες του πολέμου και τον αποκλεισμό της Γάζας, όπου ο Γιαζάν δεν είχε την δυνατότητα να βρει την ειδική τροφή που χρειάζονταν, ενώ τις τελευταίες του μέρες, οι γονείς τους μπορούσαν μόνο να βρου\ν μικρά κομμάτια ψωμί ή σκέτη ζάχαρη για να τον ταΐσουν.

This is the child Yazan Al-Kafarna. His health condition worsened during the war after his displacement from northern Gaza to the city of Rafah. He is at risk of death at any moment due to the lack of food and oxygen in hospitals and health care. #israeliNewNazism #GazaGenocide pic.twitter.com/SAuJ10op04

Ο πατέρας του Γιαζάν μοιράστηκε ένα θλιβερό μήνυμα και μια φωτογραφία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν από την έναρξη του πολέμου, όταν ο Γιαζάν ήταν ένα παιδί στην καλύτερη κατάσταση που του επέτρεπε η εγκεφαλική παράλυση.. Σε ένα βίντεο, εξήγησε ότι μετά την έναρξη του πολέμου, η οικογένειά τους δεν μπορούσε πλέον να έχει αρκετή τροφή και ιατρική περίθαλψη.

Είπε ότι ο Γιαζάν έγινε πολύ άρρωστος και υποσιτισμένος, συγκρίνοντας φωτογραφίες από το πώς ήταν πριν με το πόσο αδύνατος είχε γίνει. Το σπαρακτικό μήνυμα του πατέρα του Γιαζάν όσο ακόμα ζούσε, έκανε πολλούς ανθρώπους να νιώσουν πολύ άσχημα για τις ευθύνες της Δύσης και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι στη Γάζα. Η οικογένεια αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι της στη Μπέιτ Χανούν και να πάει στη Ράφα κατά τη διάρκεια των μαχών.

Στο νέο τους μέρος, ήταν εξαιρετικά δύσκολο για αυτούς να προμηθευτούν τα ειδικά τρόφιμα και τη διατροφή που χρειαζόταν ο Γιαζάν για να επιβιώσει. Παρά την προσπάθειά τους για το καλύτερο, η υγεία του Γιαζάν χειροτέρευε μέρα με τη μέρα, δείχνοντας πόσο τρομερός μπορεί να είναι ο πόλεμος, ειδικά για ευάλωτα παιδιά όπως αυτός που χρειάζονται απεγνωσμένα τροφή και ιατρική φροντίδα.

Today, Yazan passed away due to insufficient… pic.twitter.com/neI9jwbeDX

Yazan Al-Kafarna, a 9-year-old Palestinian boy with cerebral palsy, was forced to flee the Israeli invasion of Beit Hanoun with his family to southern Gaza. Recently, Yazan’s health deteriorated due to a shortage of food and oxygen.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, πολύ θλιβερές και βαθιά σοκαριστικές φωτογραφίες ενός 9χρονου Παλαιστίνιου αγοριού με το όνομα Γιαζάν αλ Καφέρνα διαδόθηκαν ευρέως στο διαδίκτυο. Ο Γιαζάν βρισκόταν στο νοσοκομείο στη Ράφα της Γάζας, εξαιρετικά αδύνατος και πεινασμένος. Αυτές οι εικόνες έδειξαν την τρομερή ανθρωπιστική κρίση που συμβαίνει στη Γάζα.

Με τραγικό τρόπο, τη Δευτέρα ήρθε η είδηση ότι ο μικρούλης απεβίωσε. Αποτελεί μια σκληρή υπενθύμιση του πόσο καταστροφικός είναι ο πόλεμος, ειδικά για τους πιο ευάλωτους ανθρώπους. Ο Γιαζάν ήταν πολύ εύθραυστος, σκελετωμένος, με τα μάτια να φαίνονται τεράστια, σχεδόν εξωγήινα. Έδειχνε πόσο τρομερός ήταν ο πόλεμος για αυτό το αθώο παιδί. Με μεγάλη θλίψη, ο πατέρας του είπε ότι πριν αρχίσουν οι μάχες, ο Γιαζάν μπορούσε να έχει αρκετή τροφή και ιατρική περίθαλψη.

Αλλά μόλις ξεκίνησε ο πόλεμος, δεν μπορούσαν πλέον να έχουν τις βασικές ανάγκες. Το θλιβερό είναι πως δεν μπορούσαν να έχουν καν τις ελάχιστες ανάγκες του παιδιού τακτοποιημένες. Αυτή η έλλειψη διατροφής και ειδικών τροφών έκανε τον Γιαζάν να θυμίσει φάντασμα του παλαιότερου εαυτού του. Η περίπτωση δεν είναι η μοναδική, καθώς πολλές οικογένειες βρίσκονται παγιδευμένες στη βία, που στερούνται τα αυτονόητα αγαθά όπως η τροφή, η υγειονομική περίθαλψη, το καθαρό νερό και την ίδια την αξιοπρέπεια με την οποία πρέπει να αντιμετωπίζεται κάθε ανθρώπινη ύπαρξη. Ειδικά όταν πρόκειται για παιδιά.

I’ve seen a lot of photos of Palestinian children, but Yazan al-kafarna’s photo will forever haunt me.

Once again, this world is failing Palestinian children.

May Allah Forgive Us #GazaGenocide https://t.co/gfv2fmIER5

— Ninaa🍉 (@childinaa) March 5, 2024