Η πριγκίπισσα Ira von Fürstenberg, μια γλυκομάτα μπον βιβέρ που θάμπωσε τους παπαράτσι ως έφηβη νύφη ενός πρίγκιπα-πλειμπόι και που έγινε η επιτομή της γοητείας και της ίντριγκας του τζετ σετ ως μοντέλο στο Παρίσι, κινηματογραφικός πειρασμός και κοσμική κυρία που ταξίδευε σε όλο τον κόσμο και συναναστρεφόταν με βασιλείς, απατεώνες και διασημότητες, πέθανε στις 18 Φεβρουαρίου στο σπίτι της στη Ρώμη. Ήταν 83 ετών.

Η κηδεία της έγινε στις 23 Φεβρουαρίου στη Ρώμη, τη γενέτειρά της, αλλά δεν δόθηκε στη δημοσιότητα η αιτία θανάτου της.

Σε συνέντευξή της πέρυσι στους Financial Times, η von Fürstenberg κλήθηκε να θυμηθεί την καλύτερη συμβουλή που έλαβε ποτέ. Είπε ότι ήταν να «μάθει πώς να λέει όχι».

«Αλλά αυτό είναι ένα μάθημα» πρόσθεσε, «που ποτέ δεν κατέκτησα».

Αυτό καθόρισε μια ζωή με συγκλονιστικά προνόμια, καθώς και με σπαραγμό και τραγωδία, που διαδραματίστηκε στα γυαλιστερά περιοδικά και τις στήλες κουτσομπολιού και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, αρχής γενομένης από τη δεκαετία του 1950.

Έζησε χίλιες ζωές

Βρέθηκε στις κινηματογραφικές μαρκίζες σε ταινίες όπως η κατασκοπική παρωδία «Matchless» (1967) και στο σπαγγέτι γουέστερν «Deaf Smith & Johnny Ears» (1973) στο πλευρό του Άντονι Κουίν. Βρέθηκε στις σελίδες της Vogue, φωτογραφήθηκε από τον γίγαντα της μόδας Helmut Newton και περπάτησε στην πασαρέλα με ένα φόρεμα Mondrian για τον Yves Saint Laurent.

Βοήθησε στο ξεκίνημα της καριέρας του σχεδιαστή Karl Lagerfeld. Χόρεψε με τον Φρανκ Σινάτρα. Οργάνωσε ένα φεστιβάλ κινηματογράφου στη Μανίλα μαζί με την Ιμέλντα Μάρκος.

Φέρει τον τίτλο της πριγκίπισσας από μια αριστοκρατική οικογένεια με αυστροουγγρικές ρίζες. Η οικογένειά της είχε επίσης ισχυρές διασυνδέσεις με τον πλούτο. Η μητέρα της καταγόταν από την ισχυρή οικογένεια Agnelli του Τορίνο, στην οποία ανήκε η περιουσία της αυτοκινητοβιομηχανίας Fiat. (Το όνομα von Fürstenberg θα αποκτούσε περαιτέρω αναγνώριση από τη σχεδιάστρια μόδας Diane von Fürstenberg, η οποία παντρεύτηκε τον αδελφό της von Fürstenberg, τον Egon).

Η πρόταση γάμου με τηλεγράφημα

Ως έφηβη, η Ira von Fürstenberg προσελκύστηκε από έναν από τους πιο διάσημους αλητάμπουρες της Ευρώπης, τον πρίγκιπα Alfonso von Hohenlohe-Langenburg, γνωστό ως «Βασιλιά των Κλαμπ» και εγκέφαλο πίσω από τη μετατροπή του νυσταγμένου ισπανικού ψαροχωριού Marbella σε ένα πολυτελές hotspot. (Εισήγαγε επίσης το Volkswagen Beetle στις αγορές της Λατινικής Αμερικής).

Ο πρίγκιπας της έκανε πρόταση γάμου με τηλεγράφημα, αφού ισχυρίστηκε ότι την είδε σε όραμα όταν επέζησε από τη συντριβή ενός ιδιωτικού αεροπλάνου στο αγροτικό Κονέκτικατ, το 1954.

Η οικογένεια της von Fürstenberg χρειάστηκε ειδική άδεια από το Βατικανό για να επιτρέψει στο 15χρονο κορίτσι να παντρευτεί τον Alfonso, ο οποίος ήταν υπερδιπλάσιος από την ηλικία της. Το ζευγάρι έφτασε για το γάμο του 1955 στη Βενετία με μια γόνδολα, με το πέπλο της von Fürstenberg να ακουμπάει στο νερό.

Κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του ζευγαριού μετά το γάμο, ο σουρεαλιστής δάσκαλος Salvador Dalí έκανε το αίτημα να ζωγραφίσει την von Fürstenberg γυμνή. Του αρνήθηκε

Ένα ειδικά κατασκευασμένο κόκκινο Fiat Cinquecento

Το περιοδικό Life δημοσίευσε φωτογραφίες. Οι ιταλικές εφημερίδες αποκάλεσαν το γεγονός ως τον «γάμο του αιώνα». Από την πλευρά της οικογένειας Agnelli, οι νεόνυμφοι έλαβαν ένα ειδικά κατασκευασμένο κόκκινο Fiat Cinquecento. Κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του ζευγαριού μετά το γάμο, ο σουρεαλιστής δάσκαλος Salvador Dalí έκανε το αίτημα να ζωγραφίσει την von Fürstenberg γυμνή. Του αρνήθηκε.

«Δεν μπήκα καθόλου στον πειρασμό», θυμήθηκε η von Fürstenberg το 2019, «αφού ήμουν ένα μικρό κορίτσι που μόλις είχε παντρευτεί και βρισκόταν ακόμη στο στάδιο του μήνα του μέλιτος».

Ο γάμος σύντομα άρχισε να χαλάει. Το 1960, ο Alfonso von Hohenlohe-Langenburg τη βρήκε στην Πόλη του Μεξικού με έναν βιομήχανο από το Σάο Πάολο, τον Φρανσίσκο «Μπέιμπι» Πινιάταρι, τον οποίο το περιοδικό Time περιέγραψε κάποτε ως τον «αδιαμφισβήτητο πρωταθλητή playboy της Βραζιλίας».

Ο πρίγκιπα von Hohenlohe πήρε τους δύο γιους τους και έφυγε -μερικές φορές, δε, τους έντυνε ως κορίτσια για να αποφύγει ιδιωτικούς ντετέκτιβ και άλλους που προσπαθούσαν να επιστρέψουν τα παιδιά στην von Fürstenberg και να διεκδικήσουν αμοιβή. Αργότερα συμφώνησαν να μοιραστούν την κηδεμονία.

«Το μωρό θέλει να σας αφήσει»

Η von Fürstenberg πήρε διαζύγιο στο Μεξικό και παντρεύτηκε τον Pignatari, 23 χρόνια μεγαλύτερό της, στο Reno το 1961. Ενώ η von Fürstenberg επισκεπτόταν το Λας Βέγκας το 1964, ένας φίλος του Pignatari του παρέδωσε ένα μήνυμα: «Το μωρό θέλει να σας αφήσει», ανέφεραν τότε οι δημοσιογράφοι. Το διαζύγιο οριστικοποιήθηκε γρήγορα.

Παρά την ταραχώδη ιδιωτική της ζωή, ή ίσως εξαιτίας της δημοσιότητας που τη συνόδευε, η von Fürstenberg ήταν περιζήτητη στον κόσμο της μόδας. Ό,τι έκανε, ό,τι φόρεσε, ό,τι είπε βοήθησε να αναδευτούν οι τάσεις. Ο σχεδιαστής Valentino αναγνώρισε την επιρροή της τόσο ώστε να την τοποθετήσει επικεφαλής του τμήματος αρωμάτων του τη δεκαετία του 1970.

Το 1987, άρχισαν να διαδίδονται φήμες ότι η von Fürstenberg θα μπορούσε να παντρευτεί τον πρίγκιπα Ρενιέ του Μονακό, χήρο της πριγκίπισσας Γρέις (Κέλι). Η von Fürstenberg διέψευσε τις εικασίες ως ψευδείς. «Απλά φίλοι», είπε για τη σχέση της με τον πρίγκιπα.

Αυτό δεν εμπόδισε την πριγκίπισσα Μαργαρίτα της Βρετανίας να αναφερθεί στις προοπτικές της von Fürstenberg να δεθεί με τα δεσμά του γάμου στο Μονακό. «Τόσο μεγάλο κορίτσι», αναφέρθηκε να λέει, «για μια τόσο μικρή χώρα».

Κινηματογραφική καριέρα

Η Virginia Carolina Theresa Pancrazia Galdina zu Fürstenberg γεννήθηκε στις 17 Απριλίου 1940 στη Ρώμη. Η οικογένεια πέρασε τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο στη Λωζάνη της Ελβετίας και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στη Βενετία. Η νεαρή Ira, η οποία υιοθέτησε αυτό το μικρό όνομα σε νεαρή ηλικία, χρησιμοποίησε το «von», που σημαίνει «από» για το επώνυμό της. Πέρασε χρόνο σε αγγλικά και ελβετικά οικοτροφεία.

Μετά το δεύτερο διαζύγιό της -ακόμα στα μέσα της δεκαετίας των 20 της- γνώρισε τον Ιταλό παραγωγό ταινιών Ντίνο ντε Λαουρέντις σε ένα αεροπλάνο. Δεν είχε καμία εμπειρία στην υποκριτική, αλλά ο ντε Λαουρέντις είπε αργότερα ότι είδε δυνατότητες σταρ. Της δόθηκε ο πρωταγωνιστικός ρόλος μιας «όμορφης αλλά θανατηφόρας» μυστικής πράκτορος στην ταινία «Matchless», η οποία ήταν συμπαραγωγή του Ιταλού παραγωγού. Με περισσότερες από 25 ταινίες, ανέπτυξε φήμη της για τους καυτούς χαρακτήρες και τις γυμνές εμφανίσεις.

Μια «Pinup Πριγκίπισσα»

«Προς το παρόν», είχε πει στον πατέρα της στις αρχές της κινηματογραφικής της καριέρας, «η υποκριτική μου δεν έχει την ίδια δύναμη να κάνει τον κόσμο να συρρέει στον κινηματογράφο όπως το σώμα μου».

Ορισμένοι κινηματογραφιστές άρχισαν να την αποκαλούν «Pinup Πριγκίπισσα». Στα τέλη του 1966, ο ντε Λαουρέντις άφησε να διαρρεύσει από δοκιμαστικά ότι η von Fürstenberg εξετάζεται για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «Barbarella», ένα sci-fi όραμα που κυκλοφόρησε το 1968. Ο ρόλος πήγε στην Τζέιν Φόντα, της οποίας ο σύζυγος, Ροζέ Βαντίμ, ήταν ο σκηνοθέτης.

«Δεν ήθελα πραγματικά τον ρόλο» δήλωσε η von Fürstenberg στο πρακτορείο ειδήσεων United Press International.

Είπε ότι άρχισε να ξινίζει για την υποκριτική μετά το κόψιμο της σκηνής της στο έπος του Φράνκο Τζεφιρέλι για τον Άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης, «Brother Sun, Sister Moon» (1972). Ο τελευταίος της κινηματογραφικός τίτλος ήταν το 1982.

Μια εκκεντρική με συνηθισμένα γούστα

Τη δεκαετία του 1990 άρχισε να δημιουργεί αινιγματικά έργα τέχνης που ονόμασε «objets uniques», όπως ένα κρανίο από πορφύρα σε χρυσό δάφνινο στέμμα ή μορφές χρυσών ποντικιών που χορεύουν πάνω σε οβελίσκους. Ορισμένα από τα έργα της παρουσιάστηκαν σε εκθέσεις σε όλο τον κόσμο.

Ενώ η Ρώμη έγινε η κύρια βάση της, μετακινούνταν συχνά μεταξύ κατοικιών στο Λονδίνο, τη Μαδρίτη, στη λίμνη της Γενεύης και το Παρίσι, όπου το μπάνιο της είχε βρύσες από ατόφιο χρυσό.

Ωστόσο, τα γούστα της μπορούσαν να είναι και πολύ συνηθισμένα. «Στο ψυγείο μου», είπε κάποτε, «θα βρείτε πάντα Coke Zero και τυρί Emmental».

Η τραγική κατάληξη του ένα γιου της

Ο ένας γιος της, ο Hubertus von Hohenlohe, φωτογράφος και μουσικός, εκπροσώπησε το Μεξικό ως σκιέρ σε έξι Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο άλλος γιος της, Christoph Victorio Egon Humberto, πέθανε το 2006 σε φυλακή της Ταϊλάνδης αφού κατηγορήθηκε για παράνομη αλλαγή της βίζας του. Σύμφωνα με πληροφορίες, πάλευε με προβλήματα υγείας μετά από ένα αυστηρό πρόγραμμα απώλειας βάρους στην Ταϊλάνδη.

Σε μια παρουσίαση στο Λονδίνο το 2019 για τη βιογραφία της «Ira: The Life and Times of a Princess» του Nicholas Foulkes, ένας δημοσιογράφος της Vogue προσπάθησε να προκαλέσει την von Fürstenberg να θυμηθεί ιστορίες αναφέροντας μια σειρά από διακεκριμένους σχεδιαστές, καλλιτέχνες, σκηνοθέτες και άλλες διασημότητες από τη δεκαετία του 1960.

Η von Fürstenberg ανέφερε ότι δεν υπήρχε αρκετός χρόνος στην εκδήλωση ώστε να αρχίσει να αναπολεί. «Τους ήξερα απλά όλους», είπε.

*Με στοιχεία από washingtonpost.com