Η σύζυγος του Κάνιε Γουέστ, Bianca Censori, κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης αφού δεν φόρεσε παρά μόνο το καλσόν της κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού τους για ψώνια στο Παρίσι.

Σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα στη Γαλλία, είναι παράνομο να εκτίθενται οικεία μέρη του σώματος σε κοινή θέα σε χώρο που είναι προσβάσιμος στο κοινό.

Μετά από τη νέα της άκρως αποκαλυπτική εμφάνιση που δεν άφηνε τίποτα στη φαντασία, η Bianca Censori κινδυνεύει με την επιβολή προστίμου ύψους 15.000 ευρώ και φυλάκιση.

Το γυμνό από μόνο του, σύμφωνα με τον νόμο, δεν ισοδυναμεί με απρέπεια. «Η κατηγορία έχει διατυπωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείεται κάθε πιθανότητα δίωξης κατά ατόμων που ασκούν γυμνισμό σε χώρους ειδικά καθορισμένους για αυτόν τον σκόπο», επισημαίνεται στον Independent.

Από τότε που η Bianca Censori παντρεύτηκε τον Κάνιε Γουέστ, έγινε γνωστή για τις ριψοκίνδυνες ενδυματολογικές της επιλογές. Και την περασμένη εβδομάδα ήταν σχεδόν γυμνή στην πρώτη σειρά κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου.

— Gent News 🙈🙉🙊 (@GentNewsCom) March 1, 2024