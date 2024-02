Η Ίντερ έκανε ακόμα ένα αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση του φετινού Σκουντέντο χθες βράδυ, καθώς οι νερατζούρι νίκησαν εκτός έδρας την Λέτσε με 4-0 και παρέμειναν στο +9 από την δεύτερη Γιουβέντους.

Αυτό το ματς, βέβαια, ήταν ιδιαίτερο για τον αρχηγό της ομάδας του Σιμόνε Ιντζάγκι, αφού ο Λαουτάρο Μαρτίνες σκόραρε δύο φορές κι έφτασε τα 101 γκολ με την φανέλα της Ίντερ στο καμπιονάτο, όντας μόλις ο τρίτος μη Ιταλός ποδοσφαιριστής που το πετυχαίνει αυτό. Οι άλλοι δύο που κατάφεραν τη συγκεκριμένη επίδοση ήταν ο Στέφανο Νίερς και ο Μάουρο Ικάρντι.

«Σαν παιδί δεν θα το φανταζόμουν ποτέ», δήλωσε ο Αργεντίνος επιθετικός μετά την αναμέτρηση με τη Λέτσε.

100 – Lautaro Martínez 🇦🇷 is the third foreign player able of scoring 100 goals in Serie A with Inter, after Stefano Nyers and Mauro Icardi. Historic.#LecceInter pic.twitter.com/1mp4cxSwQs

