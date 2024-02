Ορισμένες από τις πλουσιότερες χώρες του κόσμου παρουσίασαν απότομες αυξήσεις της παιδικής φτώχειας μεταξύ 2014 και 2021, σύμφωνα με νέα στοιχεία που δημοσίευσε η UNICEF.

Η έκθεση Child Poverty in the Midst of Wealth έδειξε συγκλονιστικά αποτελέσματα, με ορισμένες από τις πλουσιότερες χώρες του κόσμου όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία και το Λουξεμβούργο να πέφτουν στο τέλος των διαγραμμάτων.

Από την άλλη πλευρά, οι φτωχότερες χώρες όπως η Πολωνία και η Σλοβενία ​​τα καταφέρνουν καλύτερα στις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας, ακολουθούμενες από τη Λετονία και τη Δημοκρατία της Κορέας.

Οι επιπτώσεις της φτώχειας στα παιδιά είναι τόσο επίμονες όσο και καταστροφικές

Η μελέτη παρουσιάζει την πιο ενημερωμένη, συγκρίσιμη εικόνα της φτώχειας που πλήττει τα παιδιά στις χώρες του ΟΟΣΑ και της ΕΕ και αναλύει τις πολιτικές εισοδηματικής στήριξης των κυβερνήσεων για οικογένειες με παιδιά.

Διαπίστωσε ότι, παρά τις συνολικές μειώσεις της φτώχειας κατά σχεδόν 8% σε 40 χώρες μεταξύ 2014 και 2021, εξακολουθούσαν να υπάρχουν περισσότερα από 69 εκατομμύρια παιδιά που ζούσαν σε νοικοκυριά που κέρδιζαν λιγότερο από το 60% του μέσου εθνικού εισοδήματος μέχρι το τέλος του 2021, σύμφωνα με το Euronews.

Οι συνέπειες

«Οι επιπτώσεις της φτώχειας στα παιδιά είναι τόσο επίμονες όσο και καταστροφικές», δήλωσε ο Διευθυντής της UNICEF Innocenti Bo Viktor Nylund .

«Για τα περισσότερα παιδιά αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μεγαλώσουν χωρίς αρκετά θρεπτικά τρόφιμα, ρούχα, σχολικά είδη ή ένα ζεστό μέρος για να αποκαλούν σπίτι. Αποτρέπει την εκπλήρωση των δικαιωμάτων και μπορεί να οδηγήσει σε κακή σωματική και ψυχική υγεία».

Οι συνέπειες της φτώχειας μπορεί να διαρκέσουν μια ζωή. Τα παιδιά που βιώνουν φτώχεια έχουν λιγότερες πιθανότητες να ολοκληρώσουν το σχολείο και κερδίζουν χαμηλότερους μισθούς ως ενήλικες. Σε ορισμένες χώρες, ένα άτομο που γεννήθηκε σε μια υποβαθμισμένη περιοχή είναι πιθανό να ζήσει οκτώ έως εννέα χρόνια λιγότερο από ένα άτομο που γεννήθηκε σε μια πλούσια περιοχή, σύμφωνα με την έκθεση.

Οι ανισότητες

Η έκθεση υπογραμμίζει επίσης τεράστιες ανισότητες στους κινδύνους φτώχειας. Σε 38 χώρες με διαθέσιμα δεδομένα, τα παιδιά που ζουν σε μια μονογονεϊκή οικογένεια έχουν περισσότερες από τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες να ζουν σε συνθήκες φτώχειας από τα άλλα παιδιά. Παιδιά με αναπηρίες και μειονότητες εθνοτικής/φυλετικής καταγωγής διατρέχουν επίσης υψηλότερο από τον μέσο όρο κίνδυνο.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 2012 έως το 2019 σημειώθηκε σταθερή οικονομική ανάπτυξη μεταξύ αυτής της ομάδας χωρών, παρουσιάζοντας μια ευκαιρία ανάκαμψης από τις επιπτώσεις της ύφεσης του 2008-10.

Ωστόσο, ενώ ορισμένες χώρες μείωσαν την παιδική φτώχεια κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ορισμένες από τις πιο πλούσιες χώρες σημείωσαν τη μεγαλύτερη οπισθοδρόμηση. Η έκθεση δείχνει επίσης ότι χώρες με παρόμοια επίπεδα εθνικού εισοδήματος, όπως η Σλοβενία ​​και η Ισπανία, έχουν έντονες διαφορές στα ποσοστά παιδικής φτώχειας – 10% και 28% αντίστοιχα.

Οι συνθήκες διαβίωσης των παιδιών μπορούν να βελτιωθούν ανεξάρτητα από τον πλούτο μιας χώρας, σημειώνει η έκθεση.

Για παράδειγμα, η Πολωνία, η Σλοβενία, η Λετονία και η Λιθουανία –όχι μεταξύ των πλουσιότερων χωρών του ΟΟΣΑ και της ΕΕ– έχουν επιτύχει σημαντικές μειώσεις της παιδικής φτώχειας, μειώνοντας κατά 38% στην Πολωνία και 31% στις άλλες χώρες.

Εν τω μεταξύ, πέντε χώρες υψηλότερου εισοδήματος –το Ηνωμένο Βασίλειο (+20%) και η Γαλλία, η Ισλανδία, η Νορβηγία και η Ελβετία (περίπου +10%)– είδαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις στον αριθμό των παιδιών που ζουν σε νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες από το 2014.

Πώς θα μπορούσε να βρεθεί λύση στο πρόβλημα

Για την εξάλειψη της παιδικής φτώχειας, η έκθεση καλεί τις κυβερνήσεις και τα ενδιαφερόμενα μέρη να:

Επέκταση της κοινωνικής προστασίας για τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων των παιδικών και οικογενειακών παροχών για τη συμπλήρωση του οικογενειακού εισοδήματος των οικογενειών.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα παιδιά έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές βασικές υπηρεσίες, όπως η παιδική φροντίδα και η δωρεάν εκπαίδευση, που είναι απαραίτητες για την ευημερία τους.

Δημιουργήστε ευκαιρίες απασχόλησης με επαρκείς αμοιβές και πολιτικές φιλικές προς την οικογένεια, όπως η γονική άδεια μετ’ αποδοχών, για να υποστηρίξετε τους γονείς και τους φροντιστές στην εξισορρόπηση των ευθυνών εργασίας και φροντίδας.

Να διασφαλιστεί ότι υπάρχουν μέτρα προσαρμοσμένα στις ειδικές ανάγκες των μειονοτικών ομάδων και των μονοκεφαλαίων νοικοκυριών, για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην κοινωνική προστασία, τις βασικές υπηρεσίες και την αξιοπρεπή εργασία και τη μείωση των ανισοτήτων.

Η έκθεση αναφέρει ότι πολλά μπορούν να διδαχθούν από την επιτυχία διαφορετικών χωρών.

«Το πώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτή τη μάθηση θα καθορίσει πόσο αποτελεσματικά μπορούμε να διασφαλίσουμε την ευημερία των παιδιών σήμερα και στο μέλλον», κατέληξε ο Bo Viktor Nylund.