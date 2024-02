Τα προβλήματα υγείας που φέρεται να αντιμετωπίζει ο Βλαντίμιρ Πούτιν έφερε ξανά στο προσκήνιο, ο πρώην επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών MI6, λέγοντας μάλιστα χαρακτηριστικά πως έχει κάποιο σοβαρό ιατρικό πρόβλημα.

Παρόλο που το Κρεμλίνο έχει αρνηθεί επανειλημμένα τις φήμες που αναφέρουν ότι ο Ρώσος πρόεδρος αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα όπως τον Οκτώβριο όταν διέψευσε τους ισχυρισμούς ότι είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή, υποστηρίζοντας ότι «όλα ήταν καλά».

Ωστόσο, οι φήμες για την υγεία του Πούτιν έχουν εμφανιστεί κατά καιρούς, αναφέροντας πως είχε καρκίνο, ενώ ένα βίντεο του προέδρου της Ρωσίας που έγινε viral, τον δείχνει να πασχίζει να περπατήσει, κάτι που δημιούργησε εικασίες ότι θα μπορούσε να έχει Πάρκινσον.

Μιλώντας στο βρετανικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο LBC, ο σερ Ρίτσαρντ Ντίαρλοβ, υποστήριξε πως ο Πούτιν έχει κάποιο «ιατρικό πρόβλημα» και μάλιστα όπως είπε του το επιβεβαίωσαν και επαφές του στην ανατολική Ευρώπη.

Ο ίδιος δήλωσε ότι ενώ δεν έχει «σαφή απάντηση» για το πόσο άρρωστος είναι ο Πούτιν, υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να πάσχει από τη νόσο του Πάρκινσον.

«Δεν έχω σαφή απάντηση σε αυτό, αλλά έχω επαφές και φίλους ακόμα στην Ανατολική Ευρώπη που πιστεύουν ότι υπάρχει ένα βασικό σοβαρό ιατρικό πρόβλημα, αλλά δεν είμαι κλινικός γιατρός», είπε αρχικά απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Σε ερώτημα αν μπορεί να πάσχει από Πάρκινσον, ο Ντίαρλοβ, προσέθεσε πως: «πιθανώς το Πάρκινσον, το οποίο φυσικά έχει διαφορετικές παραστάσεις, διαφορετικές παραλλαγές, διαφορετική σοβαρότητα, αλλά ο άνθρωπος είναι παρανοϊκός και νομίζω ότι η δολοφονία του [Αλεξέι] Ναβάλνι μπορεί να υποδηλώνει μια ορισμένη παράνοια. Αυτό είναι ένα από τα συμπτώματα».

