Οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι ενέκριναν τη χρήση δορυφορικών υπηρεσιών Starlink για την παροχή πρόσβασης στο διαδίκτυο σε κινητό νοσοκομείο εκστρατείας που τέθηκε σε λειτουργία στη Λωρίδα της Γάζας, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στο Ισραήλ.

«Οι ισραηλινές αρχές ασφαλείας ενέκριναν την παροχή υπηρεσιών Starlink στο κινητό νοσοκομείο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων που λειτουργεί στη Ράφα. Οι συνδέσεις με μεγάλο χρόνο απόκρισης και υψηλής ταχύτητας Starlink θα επιτρέψουν την τηλεδιάσκεψη με άλλα νοσοκομεία και την απομακρυσμένη διάγνωση σε πραγματικό χρόνο», ανέφερε το ισραηλινό υπουργείο Επικοινωνιών σε ανακοίνωσή του.

Το Starlink θα είναι επίσης ενεργοποιημένο στο Ισραήλ, ανέφερε το υπουργείο. «Η χρήση των υπηρεσιών της εταιρείας θα είναι αρχικά περιορισμένη, αλλά αναμένεται να διευρυνθεί μελλοντικά», συμπλήρωσε.

Ανάρτηση για το συγκεκριμένο θέμα έκανε ο Ισραηλινός υπουργός Επικοινωνιών, Σλόμο Κάρχι.

Communications via satellite with broadband for the first time in Israel: The Communications Minister approved today Starlink’s operation in Israel.

Local authorities, governmental bodies, and more will be able to have continued access to broadband services, even in the case of…

