H Μάιλι Σάιρους έχει κι επίσημα δύο Grammys, το «Flowers» είναι ο δίσκος της χρονιάς, τα μαλλιά της έφτασαν στον ουρανό και, για να μη βαριόμαστε, άλλαξε και πέντε outfits.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια είναι ιδιαίτερα ενεργή στο Instagram και μοιράζεται συχνά με το κοινό της φωτογραφίες από την καθημερινότητά της. Αυτή τη φορά, θέλησε να δείξει στο κοινό της ένα εντυπωσιακό outfit. Πρόκειται για το φόρεμα που είχε φορέσει η σταρ στην τελετή απονομής των φετινών Grammy.

Όπως είχε αναφέρει σε παλαιότερη ανάρτησή της, αυτό το φόρεμα χρειάστηκε 675 ώρες χειροποίητης εργασίας, 14.000 χρυσές παραμάνες ασφαλείας, ενώ είναι διακοσμημένο με επιλεγμένες γαλλικές χάντρες, που αποτελούν αντίκες.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό, ποζάρει με ένα φόρεμα, εξ’ ολοκλήρου φτιαγμένο από χρυσές παραμάνες.

Το «πλέξιμο» του φορέματος είναι πιο σύνθετο σε κάποια σημεία, προκειμένου να κρύβει επιδέξια κάποια γυμνά μέρη του σώματος της τραγουδίστριας. Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Μάιλι Σάιρους έγραψε: «Το γεύμα σας για τη Δευτέρα. Σας τάισα».

Το κοινό καυτηρίασε το look που επέλεξε η Μάιλι Σάιρους για τη λαμπερή βραδιά. Όσοι παρακολούθησαν τα Grammy στάθηκαν στο χτένισμα που επέλεξε για τη μεγάλη βραδιά η τραγουδίστρια.

Δεν άργησαν μάλιστα να προχωρήσουν σε συγκρίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το χτένισμά της που θύμιζε άλλες εποχές. Το χτένισμα της 31χρονης Μάιλι Σάιρους δίχασε το διαδίκτυο, με πολλούς να το συγκρίνουν με αυτό της Μάργκαρετ Θάτσερ, η οποία είχε χλευαστεί για το φαινομενικά άκαμπτο και ακίνητο look της.

Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που συνέκριναν το χτένισμά της με αυτό της διάσημης νονάς της Ντόλι Πάρτον, με αρκετούς να σημειώνουν στα social media πως προσπαθεί μόνη της να επαναφέρει το χτένισμα της δεκαετίας του ’80.

Η επιλογή της μάλιστα συγκρίθηκε και με τα μαλλιά του Κερτ Ράσελ αλλά και αυτά του γάμου της Shelby στο Steel Magnolias. Οι χρήστες του Twitter καυτηρίασαν την εμφάνιση της τραγουδίστριας, αστειευόμενοι πως έπαθε ηλεκτροπληξία πριν από την τελετή των Grammy.

Miley Cyrus’ wild curls compared to Kurt Russell’s hair at the Grammy Awardshttps://t.co/PoYTY9J1s5

— BLOGDADY.COM (@com_blogdady) February 5, 2024