Το ταξί σταματάει έξω από ένα όμορφο νεοκλασικό κτίριο, με χειροποίητη ξύλινη πόρτα, στον αριθμό εννέα της οδού Πλουτάρχου, στο Κολωνάκι. Κοιτάζω με περιέργεια. Η πόρτα είναι ερμητικά κλειστή, υπάρχει απόλυτη ησυχία. Η φίλη μου, ντυμένη με ένα μαύρο δερμάτινο, κολλητό στο σώμα φόρεμα, της Σήλιας Δραγούνη, μου κουνάει το χέρι της. Στέκεται ακριβώς δίπλα. Ο χώρος είναι φωτεινός, υπάρχουν σκάλες που οδηγούν σε μία πολύ μεγάλη αίθουσα που θυμίζει ανάλογους στη Ρώμη και το Μιλάνο. Πρόκειται για την αίθουσα του νέου ιταλικού εστιατορίου Gorlomi. Κόσμος πολύς, κόσμος γνωστός και πολλές ευφάνταστες δημιουργίες της ιταλικής κουζίνας. Από το ταρτάρ τόνου, το ριζότο σαφράν, το λαβράκι με πουρέ (το έφαγε η φίλη μου) μέχρι την ταλιάτα που δοκίμασα εγώ. Ολα αυτά με την υπογραφή του Luca Piscazzi. Ενα μικρό λαμπατέρ από κρύσταλλο φωτίζει το τραπέζι, νομίζω άκρως ρομαντικό για αυτούς που ετοιμάζονται να γιορτάσουν τον Αγιο Βαλεντίνο εκεί.

Συνεχίζουμε στο κέντρο της πόλης και το πολυσυζητημένο Makris Athens by Domes με ένα σπέσιαλ, εντυπωσιακό μενού για την αισιόδοξη πλέον εμπορική γιορτή που μας κάνει να ξεχνάμε για λίγο τα προβλήματα της καθημερινότητας. Και έπειτα… έπειτα κατεβαίνουμε στη Βουλιαγμένη και το δημοφιλέστατο, διεθνούς φήμης Matsuhisa Athens. Εκεί όπου θα σερβιριστεί το καλύτερο μενού για αγαπημένα ζευγάρια με φόντο το πιο ειδυλλιακό τοπίο της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Τα κόκκινα χρώματα του Αγίου Βαλεντίνου και τα χρυσά και αυτά της πλατίνας πάνω στα εκπληκτικά σώματα των βραζιλιάνων χορευτριών στο Καρναβάλι του Ρίο. Οι εικόνες που μας έρχονται από τη μακρινή όμορφη χώρα είναι απλά εκθαμβωτικές. Το Καρναβάλι του Ρίο παραμένει το δημοφιλέστερο στον πλανήτη με δύο εκατομμύρια τουρίστες να φθάνουν εκεί…

Το νέο βιβλίο του Νίκου Γκαργκάνα

Η αίθουσα του ΕΒΕΑ ήταν γεμάτη από προσωπικότητες της πολιτικής, της οικονομίας και γνωστούς τραπεζίτες. Εκεί παρουσιάστηκε το βιβλίο του Νίκου Γκαργκάνα «Greece’s sovereign debt crisis and its economic aftermath: Analysis and Lessons» των εκδόσεων Κέρκυρα (η αγγλική εκδοχή, ενώ σε τρεις μήνες θα ακολουθήσει η ελληνική). Με συντονιστή τον Γκίκα Χαρδούβελη, Μιράντα Ξαφά και Νίκος Βέττας τοποθετήθηκαν σχετικά με το βιβλίο και την πραγμάτευση της ελληνικής κρίσης που κάλυψε μία δεκαετία (2009 – 2018), αλλά προήλθε από το παρελθόν της ελληνικής οικονομίας ενώ το αποτύπωμά της παραμένει ακόμη αισθητό. Εν συνεχεία ο Κωστής Χατζηδάκης και ο Γιάννης Στουρνάρας έκαναν δικές τους τοποθετήσεις. Αυτά, μπροστά σε ένα ακροατήριο που περιλάμβανε τον Κώστα Σημίτη και τον Γιάννη Σπράο, τον Χρήστο Ροζάκη, τον Γιώργο Αλογοσκούφη, τον Γιώργο Χουλιαράκη, τον Γιώργο Ζαννιά, τον Χριστόφορο Σαρδελή, τη Χριστίνα Παπακωνσταντίνου, τον Θάνο Σκούρα, και πολλούς ακόμη συντελεστές από την Τράπεζα της Ελλάδος, τις διαδοχικές κυβερνήσεις της εποχής και τη δημόσια διοίκηση.