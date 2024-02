«Ξύπνησε» σήμερα το ηφαίστειο στη χερσόνησο Ρεϊκιάνες, στη νοτιοδυτική Ισλανδία, το οποίο εξερράγη για δεύτερη φορά φέτος, ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας.

Πρόκειται για την έκτη έκρηξη του ηφαιστείου αυτού από το 2021.

Βίντεο σε απευθείας μετάδοση από την περιοχή δείχνουν ποτάμια λάβας να ξεχύνονται από τις ρωγμές στο έδαφος.

«Προειδοποίηση: Άρχισε ηφαιστειακή έκρηξη βόρεια του Σιλινγκάρφελ», αναφέρει η μετεωρολογική υπηρεσία στον ιστότοπό της.

Το κέντρο spa με θερμές πηγές Blue Lagoon που βρίσκεται κοντά έκλεισε σήμερα, προσθέτει.

Η προηγούμενη έκρηξη του ηφαιστείου άρχισε στις 14 Ιανουαρίου και διήρκεσε περίπου δύο μέρες, με ποτάμια λάβας να φτάνουν στα περίχωρα της πόλης Γκρίνταβικ.

Οι σχεδόν 4.000 κάτοικοι είχαν απομακρυνθεί από τις εστίες τους, όταν οι φλόγες άρχισαν να καταπίνουν κάποια από τα σπίτια.

Το όρος Σιλινγκάρφελ βρίσκεται βόρεια της Γκρίνταβικ, αλλά προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί αν η σημερινή έκρηξη του ηφαιστείου θα επηρεάσει την πόλη αυτή που δραστηριοποιείται στην αλιεία.

Οι αρχές της Ισλανδίας άρχισαν τον Νοέμβριο να σκάβουν αναχώματα που μπορούν να βοηθήσουν στην εκτροπή της ροής της λάβας μακριά από τα σπίτια και κρίσιμες υποδομές.

The volcanic fissure is in the area where the eruption last began, about a kilometer from the town. Benedict says there is now a risk of volcanic fissures opening as there is more magma flowing into the tunnel.#Grindavik #Iceland #Reykjanes #Volcano #Eruption pic.twitter.com/lyeWV9YZJr

— Llàtzer (@llatzr) February 8, 2024