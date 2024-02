Στόχος των ανταρτών Χούθι της Υεμένης φέρεται πως έγινε νωρίτερα σήμερα (6/2) ελληνόκτητο πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η επίθεση στο φορτηγό πλοίο STAR NASIA, με σημαία των Νησιών Μάρσαλ, σημειώθηκε στον κόλπο του Άντεν, με το πλήρωμα να μην διατρέχει κίνδυνο.

Συγκεκριμένα, το πλοίο εξέπεμψε σήμα κινδύνου μετά από έκρηξη, ενώ έχουν ενημερωθεί οι τοπικές Αρχές.

A cargo ship in the Red Sea suffered minor damage after being hit by a projectile while sailing off the coast of Yemen’s Hodeidah, the United Kingdom Maritime Trade Operations agency and British maritime security firm Ambrey said https://t.co/rEdGtM6dVa

— Reuters (@Reuters) February 6, 2024