Η αγγλική εφημερίδα «Sun» αποκάλυψε μια περίεργη ιστορία που αφορά ποδοσφαιριστή του αγγλικού πρωταθλήματος. Σύμφωνα με συγκεκριμένη εφημερίδα, ένας αστέρας που αγωνίζεται στην Premier League έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που πήγε σε αποτοξίνωση για εθισμό στο αέριο γέλιου. Ο συγκεκριμένος, δεν κατονομάστηκε από το αγγλικό Μέσο, εισήχθη σε ιατρικό κέντρο αφού η οικογένειά του ζήτησε βοήθεια από τον σύλλογό του.

Μάλιστα, οι αστυνομικές αρχές σταμάτησαν το όχημα στο οποίο επέβαινε ο ποδοσφαιριστής και βρήκαν δεκάδες δοχεία αερίου υποξειδίου του αζώτου, στα καθίσματα του αυτοκινήτου.

«Είπαν στον παίκτη ότι αν ήθελε να σώσει την καριέρα του, έπρεπε να πάει σε ένα εξειδικευμένο κέντρο και να ζητήσει βοήθεια», μοιράστηκε μια πηγή στη «Sun». Ο Richard Moriarty αναφέρει ότι «θα ακολουθήσουν και άλλα εθισμένα αστέρια καθώς πηγές προειδοποιούν ότι η χρήση είναι ευρέως διαδεδομένη μεταξύ των ελίτ παικτών, παρόλο που είναι πλέον παράνομη».

«Είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής της Premier League που λαμβάνει θεραπεία για εθισμό στο υποξείδιο του αζώτου, αλλά, δεδομένου του πόσο διαδεδομένη είναι η χρήση του μεταξύ των παικτών, είναι απίθανο να είναι ο τελευταίος», είπε μια δεύτερη πηγή στη βρετανική εφημερίδα.

Τα αγγλικά μέσα αναφέρουν εδώ και καιρό, ότι μέσα στην περίοδο της καραντίνας λόγω του κορονοϊού αρκετοί ποδοσφαιριστές εθίστηκαν στην κατανάλωση αερίου γέλιου. «Ένας αστέρας της Premier League γιόρτασε πρόσφατα τα γενέθλιά του και ξόδεψε σχεδόν 12.000 ευρώ σε δοχεία με οξείδιο του αζώτου… Κανένας ποδοσφαιριστής δεν θα σκεφτόταν να έχει μια στοίβα κάνναβης στο σπίτι, αλλά πολλοί έχουν μπαλόνια για τον εαυτό τους και τους φίλους τους. Φαίνεται πως δεν έχουν ιδέα πόσο επικίνδυνη μπορεί να είναι η χρήση τους», είχε αποκαλύψει η Sun.

Το υποξείδιο του αζώτου, γνωστό και ως «hippy crack» ή αέριο γέλιου, έρχεται σε δοχεία που χρησιμοποιούνται για το φούσκωμα μπαλονιών, θεωρείται ελεγχόμενο ναρκωτικό κατηγορία Γ, το οποίο είναι παράνομο στην Βρετανία. Η μακροχρόνια χρήση του μπορεί επίσης να προκαλέσει κατάθλιψη, απώλεια μνήμης, ακράτεια, παραισθήσεις και νευρική βλάβη.

