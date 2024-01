Η αυθεντική μπάντα της μεγάλης Βρετανίδας σταρ, Εϊμι Γουάινχαουζ, που σημάδεψε με τη χροιά της φωνής της μία ολόκληρη γενιά, έρχεται στην Ελλάδα για πρώτη φορά. Με επικεφαλής τον επί σειρά ετών μουσικό διευθυντή και μπασίστα της, Ντέιλ Ντέιβις, στήνεται μία μεγάλη γιορτή- αφιέρωμα στην καριέρα και στη μουσική της Amy, το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου στις 21.00, στο Christmas Theater, στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου.

«Back to black», «Rehab», «You know I ‘m no good», «Tears dry on their own» είναι μόνο μερικά από τα κομμάτια που θα ερμηνεύσει η Μπροντέ Σαντέ συνδυαστικά με οπτικό υλικό που έχει διαμορφωθεί αποκλειστικά για την παράσταση.

Η Εϊμι Γουάινχαουζ ήταν μία από τις καλύτερες γυναικείες φωνές που βγήκαν ποτέ από το Ηνωμένο Βασίλειο, ένας εθνικός θησαυρός και για πολλούς η σπουδαιότερη καλλιτέχνης της γενιάς της. Η απουσία της, 13 χρόνια τώρα, είναι αισθητή σε όσους αγάπησαν αυτήν και τη μουσική της. Για όλους αυτούς έχει διαμορφωθεί ένα χαρούμενο και συναισθηματικό ταξίδι γιορτάζοντας τη σημαντική κληρονομιά των τραγουδιών της Εϊμι, με τους μουσικούς και το συγκρότημα που την γνώριζαν καλύτερα, που στάθηκαν δίπλα της σε σκηνές σε όλο τον κόσμο και βοήθησαν στη δημιουργία του διαχρονικού ήχου της, τόσο στη σκηνή όσο και στο στούντιο.

Ο Ντέιλ Ντέιβις ήταν αυτός που άκουσε μία βραδιά την Μπροντέ Σαντέ να ερμηνεύει Γουάινχαουζ με ένα δικό της, μοναδικό τρόπο ενώ είχε ήδη μελετήσει τη μουσική της για σχεδόν 20 χρόνια. Η Μπροντέ ήταν ακριβώς αυτό που έψαχνε, όχι κάποια που να μιμείται την Εϊμι αλλά κάποια που να μπορεί να φέρει την αύρα της και πάλι στην σκηνή. Έτσι, μαζί έστησαν μια συναυλία που δεν πρόκειται για ένα αφιέρωμα στην Γουάινχαουζ αλλά μία γιορτή με τη μουσική κληρονομιά που άφησε πίσω της.

«Η Εϊμι ήταν καταπληκτική. Είχε τόσο μεγάλη καρδιά και έδωσε τα πάντα στη μουσική της και στους ανθρώπους που αγαπούσε. Είναι μια τόσο σημαντική μουσική κληρονομιά και με το Forever Amy σκοπεύουμε να τη διατηρήσουμε ζωντανή σε όλο τον κόσμο», ανέφερε ο Ντέιλ Ντέιβις για τη βραδιά. Μαζί του, στη σκηνή του Christmas Theater θα εμφανιστούν επίσης οι μουσικοί Χάουι Γκόντβε (κιθάρα), Νάθεν Άλεν (τύμπανα), Χένρι Κόλινς (Τρομπέτα) και η Μπροντέ Σαντέ στη φωνή.