Στη σύλληψη των δύο δραστών της επίθεσης κατά την οποία έχασε τη ζωή του ένα άτομο στην εκκλησία Σάντα Μαρία στην περιοχή Σαριγέρ της Κωνσταντινούπολης, προχώρησαν οι τουρκικές Αρχές.

Την ανακοίνωση της σύλληψης των δύο δραστών έκανε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλίκαγια με ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο X, συγχαίροντας παράλληλα τους αστυνομικούς.

«Σήμερα το πρωί συνελήφθησαν 2 ύποπτοι για φόνο που προκάλεσαν το θάνατο του συμπολίτη μας Τουντζέρ Τζιχάν κατά τη διάρκεια της κυριακάτικης λειτουργίας στην εκκλησία Σάντα Μαρία του Σαριγέρ. Συγχαίρω την αστυνομία της Κωνσταντινούπολης και τους ηρωικούς αστυνομικούς μας που εντόπισαν και συνέλαβαν τους δράστες. Θα ήθελα να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στον πολίτη μας που έχασε τη ζωή του…», έγραψε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας.

Σύμφωνα με αναφορές στον τουρκικό Τύπο όπως στην εφημερίδα Turkiye την ευθύνη της επίθεσης ανέλαβε ο ISIS, ωστόσο κάποιοι εκφράζουν αμφιβολίες για τον αν το Ισλαμικό Κράτος βρίσκεται πίσω από την επίθεση καθώς το χτύπημα δεν παραπέμπει στον τρόπο δράσης του.

Islamic State claims responsibility for the attack against the Istanbul church, killing a person today.

A bit bizarre. They only killed one person and left. Wondering whether it is really IS or opportunism here pic.twitter.com/ceGZWdpo3a

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) January 28, 2024