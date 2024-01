Ένας μηχανικός αυτοκινήτων από το Κολοράντο αποφάσισε να αφήσει τη δουλειά του και να πάει στο πιο κρύο μέρος της Γης, τον Νότιο Πόλο.

Ο 33χρονος Jeff Capps, μετακόμισε κάποιες χιλιάδες χιλιόμετρα στην άλλη άκρη του κόσμου για δουλειά στην Ανταρκτική, όπου οι θερμοκρασίες φτάνουν συχνά στους -60 βαθμούς και το μισό χρόνο επικρατεί απόλυτο σκοτάδι.

Έκανε αμέσως αίτηση για τη θέση μηχανικού ύψους 80.000 δολαρίων ετησίως στον ερευνητικό σταθμό Amundsen-Scott του Νότιου Πόλου, που ανήκει στην κυβέρνηση των ΗΠΑ, όταν έμαθε γι’ αυτήν το 2019 και έκτοτε δεν έχει κοιτάξει πίσω.

What happens when you pour a glass of root beer at the South Pole (-84°F, -64°C)

«Μια μέρα πέρασε ένας παλιός φίλος και μου είπε ότι χρειάζονταν έναν μηχανικό για να δουλεύει με snowmobiles οχήματα στον Νότιο Πόλο, σκέφτηκα »γράψτε με!»». δήλωσε ο 33χρονος.

Ένα από τα μεγάλα θέλγητρα, είπε στο δημοσίευμα, ήταν ότι η δουλειά απαιτεί μόνο εξάμηνη παραμονή στο Νότιο Πόλο – δίνοντάς του «σχεδόν μηδενικές δαπάνες για το μισό χρόνο».

Ο μηχανικός παρομοίασε την άτυπη εργασία του με την αποστολή σε ένα πλοίο λόγω της απομόνωσής του από τον έξω κόσμο, με το πλησιέστερο κατάστημα να απέχει περίπου 3.200 χλμ.

«Το αποκαλούμε διαστημόπλοιό μας, καθώς απέχει 1.100 χλμ από τον επόμενο πλησιέστερο ερευνητικό σταθμό», δήλωσε στο SWNS. «Είμαστε εντελώς απομονωμένοι από τα πάντα».

Αλλά και σαν να ζουν σε ένα σκάφος, οι 43 άνθρωποι που ζουν και εργάζονται στον αυτάρκη σταθμό έχουν όλα όσα θα μπορούσαν να χρειαστούν μέσα στις εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των σεφ που μαγειρεύουν τα γεύματά τους.

«Αν δεν ανοίξεις την πόρτα, απλά μοιάζει σαν να είσαι σε ένα ωραίο ξενοδοχείο», δήλωσε ο Jeff. «Έχουμε μια σπουδαία ομάδα σεφ. Είναι σε θερμοκρασία δωματίου μέσα και μπορείς να περπατάς με ένα μπλουζάκι».

Οι 43 υπάλληλοι και ερευνητές είναι σαν μια δεμένη οικογένεια κατά τη διάρκεια των έξι μηνών που εργάζονται και ζουν μαζί χωρίς πολλές επαφές με ξένους.

«Χτίζεις μια εξαιρετικά στενή κοινότητα καθώς βλέπεις τους ίδιους ανθρώπους κάθε μέρα, είναι όλα πολύ ωραία μέχρι να ανοίξεις την πόρτα έξω, τότε όλα αλλάζουν», είπε, σημειώνοντας το ένα μεγάλο μειονέκτημα.

Jeff Capps, who found himself spending over a year of his life at the South Pole, found a lot of warm humour to post on social media about the frozen continent. @vfennalvarado talks to him about what it was like to live in Antarctica. 🧊🥶 pic.twitter.com/uyavkWR0p7

