Πανικός επικράτησε σε δρόμο στην Καισάρεια της κεντρικής Τουρκίας, όταν ένα μεταγωγικό αεροσκάφος της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας πέρασε ξυστά πάνω από τα αυτοκίνητα, καθώς εμφάνισε βλάβη στη διάρκεια της πτήσης.

Συγκεκριμένα, το περιστατικό συνέβη κατά την απογείωση του αεροσκάφους, ενός C-160 από την 12η Διοίκηση της Βάσης Μεταφορών στην Καισάρεια για μια εκπαιδευτική πτήση, με οδηγούς να καταγράφουν σε βίντεο, που ανήρτησαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη χαμηλή του πτήση.

Λόγω της βλάβης που εμφάνισε το αεροσκάφος έκανε αναγκαστική προσγείωση στην ίδια βάση και μολονότι υπέστη ζημιές, οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι, τόσο οι πιλότοι όσο και το πλήρωμα διέφυγαν τον κίνδυνο τραυματισμού.

«Το αεροσκάφος μας υπέστη ελαφρές ζημιές κατά την αναγκαστική προσγείωση. Η υγεία των πιλότων και του πληρώματος είναι καλή», ανέφερε σε ανακοίνωση του το τουρκικό υπουργείο Άμυνας μετά το συμβάν.

Scary: A Turkish C-160 military cargo plane makes an emergency landing immediately after the take off due to malfunctioning in Turkey’s Kayseri pic.twitter.com/vt1ok2yzE6

