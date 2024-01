Παρά τις κυρώσεις που έχουν επιβάλει οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης και η ομάδα G7 στις ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου, εντούτοις πολύ μεγάλες ποσότητες ρωσικού αργού που εξήχθησαν σε χώρες της ΕΕ ήταν ασφαλισμένες στην ασφαλιστική αγορά του Λονδίνου και συνεπώς νόμιμες, εκτιμά ο Οργανισμός Κέντρο Ερευνας για την Ενέργεια και τον Καθαρό Αέρα (Centre for Research on Energy and Clean Air – CREA).

Ασφαλιστικές που έχουν έδρα τη Μεγάλη Βρετανία (είναι η έδρα της μεγαλύτερης ασφαλιστικής αγοράς του κόσμου) ασφάλισαν πλοία που μετέφεραν ρωσικό πετρέλαιο αξίας 120,6 δισ. ευρώ από τον Μάρτιο του 2022, αμέσως μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, έως τα τέλη Νοεμβρίου 2023.

Από την 5η Δεκεμβρίου 2022 που τέθηκε το ανώτατο όριο των 60 δολ. το βαρέλι για το πετρέλαιο που εξάγει η Ρωσία, ο φινλανδικός οργανισμός εκτιμά ότι ρωσικό πετρέλαιο αξίας 46,4 δισ. ευρώ έχει μεταφερθεί με δεξαμενόπλοια που χρησιμοποιούν την ασφάλιση «προστασίας και αποζημίωσης» (P&I) εταιρειών με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ουσιαστικά το 33% του συνόλου του ρωσικού πετρελαίου (κατ’ όγκο) μεταφέρθηκε με δεξαμενόπλοια ασφαλισμένα στο Ηνωμένο Βασίλειο από τότε που εφαρμόστηκαν οι κυρώσεις μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου 2023, τονίζει ο οργανισμός CREA. Υπενθυμίζεται ότι οι δυτικές ασφαλιστικές μπορούν να ασφαλίσουν μόνο φορτία και πλοία ρωσικού αργού που έχουν αποκτηθεί με τιμές κάτω του ορίου των 60 δολ. το βαρέλι.

Δεξαμενόπλοια

Η πλειονότητα του ρωσικού πετρελαίου που μεταφέρθηκε από δεξαμενόπλοια ασφαλισμένα στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν αργό πετρέλαιο (31% αξίας 14,4 δισ. ευρώ), ακολουθούμενο από το ντίζελ (22% αξίας 10,3 δισ. ευρώ).

Η CREA εκτιμά ακόμη ότι το 67% του ρωσικού πετρελαίου και των προϊόντων του μεταφέρεται με δεξαμενόπλοια του λεγόμενου «σκοτεινού» στόλου και κατευθύνεται σε άλλες αγορές.

Πάντως, παρά τα μέτρα, η ΕΕ παραμένει ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ενεργειακών προϊόντων από τη Ρωσία αν και αυτές μειώθηκαν σημαντικά σε όγκο και αξία.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της CREA τα έσοδα της Ρωσίας από εξαγωγές ενεργειακών προϊόντων (πετρέλαιο, άνθρακα, φυσικό αέριο) ανέρχονται σε 579 δισ. ευρώ. Οι εξαγωγές πετρελαίου ήταν 397,109 δισ. ευρώ (68%), 130,8 δισ. ευρώ αερίου (22%) και 51,79 δισ. ευρώ άνθρακα (10%). Η Ευρώπη εισήγαγε από τη Ρωσία πετρέλαιο αξίας 103,3 δισ. ευρώ (55%), αέριο αξίας 78,779 δισ. ευρώ (42%) και άνθρακα αξίας 3,18 δισ. ευρώ (3%).

Οι ρωσικές εξαγωγές προς την ΕΕ ήταν λίγο πάνω από τα 185 δισ. ευρώ.

Δεύτερος εισαγωγέας είναι η Κίνα με 148,3 δισ. ευρώ, τρίτος η Ινδία με 71,3 δισ. ευρώ και τέταρτος η Τουρκία με 51,5 δισ. ευρώ εισαγωγές.