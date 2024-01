Με κλείσιμο απειλείται η εμβληματική έκδοση καθώς σχεδόν το σύνολο του προσωπικού τελεί υπό απόλυση καθώς η εταιρεία που το εκδίδει (Arena Group) αθέτησε πληρωμή ύψους 2.8 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το Arena Group ειδοποίησε τους εργαζομένους ότι οι θέσεις εργασίας καταργούνται. «Θα απολύσουμε το προσωπικό που εργάζεται υπό το εμπορικό σήμα SI», αναφέρεται στο σημείωμα που εστάλη στους εργαζομένους με την υποσημείωση ότι ορισμένοι εργαζόμενοι θα απολυθούν αμέσως ενώ άλλοι θα εργαστούν μέχρι τη λήξη μιας περιόδου που εκπνέει σε 90 ημέρες.

Ιδιοκτήτης του ιστορικού περιοδικού είναι η Authentic Brands Group που το 2019 πούλησε τα δικαιώματα έκδοσης στην Arena Group. Η AG δεν πλήρωσε για τα εκδοτικά δικαιώματα με αποτέλεσμα η ABG να αποσύρει την άδεια έκδοσης και να τεθεί σε κίνδυνο το μέλλον του περιοδικού που εκδίδεται αδιάκοπα εδώ και 70 χρόνια.

Το συνδικάτο εργαζομένων στο Sports Illustrated ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την έκδοση του περιοδικού, αλλά ότι το μέλλον του βρίσκεται πλέον στα χέρια της Authentic Brands Group. Καλεί μάλιστα την ιδιοκτήτρια εταιρεία να «διασφαλίσει τη συνέχιση της δημοσίευσης του SI».

Our statement on today’s mass layoffs at Sports Illustrated pic.twitter.com/tQjJdoHP4p

— Sports Illustrated Union (@si_union) January 19, 2024