Την ώρα που νέες ηφαιστειακές εκρήξεις σημειώνονται στο Γκρίνταβικ της Ισλανδίας, οι κάτοικοι παρακολουθούν έντρομοι τη λάβα να καταστρέφει σπίτια και υποδομές.

Η 47χρονη Χάρπα Σιγκουρνταρντότι δήλωσε στη Mirror ότι το σπίτι του αδερφού της βρέθηκε στη γραμμή του πυρός, αλλά σαν από θαύμα η λάβα σταμάτησε λίγα μέτρα μακριά.

Η ίδια μεγάλωσε στο Γκρίνταβικ, όπου ο αδερφός της Τζον Ολαφούρ Σιγκουρντσόν εξακολουθεί να ζει με την οικογένειά του λίγους δρόμους μακριά από τους γονείς τους.

«Είμαστε όλοι μουδιασμένοι. Είναι πολύ δύσκολο να τα βλέπουμε όλα αυτά», λέει η ίδια.

«Ο αδερφός μου και η σύζυγός του Ίρις απλά εγκατέλειψαν όταν είδαν πόσο κοντά στο σπίτι τους είναι η ρωγμή και είδαν τα άλλα σπίτια να καίγονται ολοσχερώς δίπλα τους. Το σπίτι του αδερφού μου είναι ασφαλές προς το παρόν, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλος κίνδυνος και η γη από κάτω βράζει» προσθέτει.

«Πιστεύουμε ότι υπάρχει ζημιά στο σπίτι από τον καπνό. Νιώθουν να μην έχουν άλλες δυνάμεις – σαν να έχουν τρέξει σε μαραθώνιο. Πέρασαν δύο χρόνια χτίζοντας το σπίτι και ζούσαν σε μια γκαρσονιέρα για έναν χρόνο μέχρι να το ολοκληρώσουν» συνεχίζει.

Όπως ανέφερε, ο αδελφός της με την οικογένειά του ζουν σε ένα ενοικιαζόμενο σπίτι στο κοντινό Κέφλαβικ από τότε που άρχισαν οι σεισμοί τον περασμένο Νοέμβριο. «Οι γονείς μου μένουν σε ένα υπνοδωμάτιο στο σπίτι της αδερφής μου. Είναι 78 ετών και 76 ετών αντίστοιχα και δούλεψαν όλη τους τη ζωή γι’ αυτό το σπίτι που πιθανότατα δεν είναι πια ασφαλές για να ζήσουν» λέει.

«Ολόκληρη η πόλη έχει καταστραφεί» συνεχίζει η 47χρονη. «Πολλές νέες ρωγμές σχηματίστηκαν την Κυριακή κατά τη διάρκεια των δονήσεων πριν από την έκρηξη και οι παλιές ρωγμές έγιναν μεγαλύτερες. Υπάρχει ένα σύστημα σπηλαίων κάτω από την πόλη πολύ μεγαλύτερο από ό,τι νομίζαμε και το ανάχωμα διευρύνεται και εξακολουθεί να βυθίζεται».

Παράλληλα, πρόσθεσε πως η κυβέρνηση πρέπει να βοηθήσει τους κατοίκους με νέα σπίτια. «Κάποιοι άνθρωποι που έχω ακούσει πιστεύουν ότι η πόλη θα βυθιστεί κάτω από τη λάβα και θα γίνει πλέον επίπεδη ξανά. Το Γκρίνταβικ είναι μια πολύ δεμένη κοινότητα και αυτό είναι το πιο άσχημο, όλοι έχουν διασκορπιστεί σε όλη την Ισλανδία τώρα».

Μια άλλη κάτοικος της μικρής αυτής πόλης της Ισλανδίας, δήλωσε: «Η 12χρονη κόρη μου βλέπει τηλεόραση και γνωρίζει τους ανθρώπους που μένουν σε αυτά τα σπίτια και είναι απολύτως σπαρακτικό».

Eruption signs have ceased but it’s still a little too soon to declare this event over. Follow the RÚV English live blog for the latest.https://t.co/4UGjxZqrZK

— RÚV English (@RuvEnglish) January 16, 2024