Οι πέντε πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο αύξησαν κατά πολύ τον πλούτο τους τα τελευταία χρόνια. Από το 2020 η καθαρή περιουσία των μεγάλων «5» εκτοξεύτηκε κατά 114% σε συνολικά 869 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Oxfam για την ανισότητα. Εάν η τρέχουσα τάση συνεχιστεί, σε μία δεκαετία ενδέχεται να έχουμε και τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στον κόσμο.

Ταυτόχρονα, σχεδόν 5 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως έχουν γίνει φτωχότεροι, καθώς αντιμετωπίζουν τον πληθωρισμό, τον πόλεμο και την κλιματική κρίση. Με βάση την τρέχουσα πορεία θα χρειαστούν σχεδόν 230 χρόνια για να εξαλειφθεί η φτώχεια. Η έκθεση, η οποία βασίζεται σε στοιχεία που έχει συγκεντρώσει το Forbes, συμπίπτει χρονικά με την έναρξη της ετήσιας συνάντησης του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, μιας ελίτ που περιλαμβάνει μερικούς από τους πλουσιότερους ανθρώπους και παγκόσμιους ηγέτες, σημειώνει το CNN.

Αν και η ανισότητα αυξάνεται, υπάρχουν κάποια φωτεινά σημεία, δήλωσε ο Ναμπίλ Άχμεντ, διευθυντής οικονομικής και φυλετικής δικαιοσύνης της Oxfam America. Οι εργαζόμενοι έχουν επιστρατεύσει τη δύναμή τους μέσω απεργιών και συμφωνιών που βελτιώνουν τις αμοιβές και τις συνθήκες εργασίας τους. Επίσης, ορισμένες κυβερνήσεις έχουν ταχθεί στο πλευρό τους, προωθώντας πολιτικές που αποσκοπούν στην ενίσχυση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Ο Έλον Μασκ, ο οποίος διευθύνει διάφορες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Tesla και SpaceX, ήταν ο μεγάλος νικητής των τελευταίων ετών. Ο πλούτος του εκτινάχθηκε στα 245,5 δισεκατομμύρια δολάρια στα τέλη Νοεμβρίου, αυξημένος κατά 737% από τον Μάρτιο του 2020, αφού συνυπολογιστεί ο πληθωρισμός. Ο Μπερνάρ Αρνό, πρόεδρος του γαλλικού γίγαντα ειδών πολυτελείας LVMH, και η οικογένειά του είχαν καθαρή αξία 191,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό σημαίνει αύξηση κατά 111%.

Ο ιδρυτής της Amazon Τζεφ Μπέζος είχε περιουσία 167,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένη κατά 24%, ενώ ο πλούτος του Λάρυ Έλισον, ιδρυτή της Oracle ανήλθε σε 145,5 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένος κατά 107%. Τη λίστα των πέντε πλουσιότερων ανθρώπων συμπλήρωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Berkshire Hathaway Γουόρεν Μπάφετ, του οποίου η καθαρή αξία αυξήθηκε κατά 48% φτάνοντας τα 119,2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Breaking: The wealth of the world’s five richest men more than doubled since 2020 while 5 billion people globally have become poorer. ⁰⁰More on our annual inequality report here: https://t.co/RDH70aG3BW pic.twitter.com/NoptiFsM6q

