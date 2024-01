Τα πράγματα, με τη συνύπαρξη Μέσι και Νεϊμάρ στην Παρί Σεν Ζερμέν, δεν εξελίχθηκαν όπως θα περίμεναν οι δύο σταρ. Οι προσδοκίες ήταν πολλές για τους δύο πολύ καλούς φίλους (συν τον Εμπαπέ), ωστόσο γαλλικός σύλλογος ποτέ δεν κατάφερε να κάνει το βήμα παραπάνω στο Champions League.

Το όλο «οικοδόμημα» κατέρρευσε ουσιαστικά τη σεζόν 2022-23 όταν δεν ήταν λίγες οι φορές που τόσο ο Αργεντίνος, όσο και ο Βραζιλιάνος αποδοκιμάστηκαν από τους φιλάθλους της Παρί στις αναμετρήσεις της ομάδας στο «Παρκ ντε Πρενς».

Μάλιστα σε δηλώσεις του τόνισε πως πέρασαν μια… κόλαση και ότι τους έλειπαν οι μέρες που συνυπήρχαν στην Μπαρτσελόνα. «Ο Μέσι κι εγώ περάσαμε από την κόλαση στο Παρίσι. Μας έλειψε η Μπαρτσελόνα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ.

🚨🗣️ Neymar Jr to Band Sports:

“Messi and I went through hell in Paris. We missed Barcelona» pic.twitter.com/hM9i8iseFA

— PSG Chief (@psg_chief) January 10, 2024