Ολοκληρωτική εμφάνιση από τους Μιλγουόκι Μπακς και ξέσπασμα από την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, που διέλυσαν με 135-102 τους Μπόστον Σέλτικς στο Μιλγουόκι, στην καλύτερη ίσως φετινή τους εμφάνιση στην κανονική διάρκεια του ΝΒΑ.

Στο ματς αγωνίστηκε και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, ο οποίος κυριολεκτικά μέσα σε 9 δευτερόλεπτα πρόλαβε να τα κάνει όλα, σε μια μοναδική στιγμή στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ.

Συγκεκριμένα, οι φίλοι των Μπακς επιφύλασσαν ένα standing ovation στον Θανάση όταν μπήκε στο παρκέ, με τον Έλληνα διεθνή φόργουορντ στη συνέχεια να προσπαθεί να πάει για το κλέψιμο πάνω στον Μπρίσετ και στην εξέλιξη της φάσης να χρεώνεται με τεχνική ποινή για flopping (θέατρο). Και όλα αυτά μέσα σε ακριβώς 9 δευτερόλεπτα!

Για την ιστορία, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο τελείωσε τον αγώνα με 6 πόντους με 3/5 δίποντα, 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κόψιμο και 2 λάθη σε 9 λεπτά συμμετοχής, σε μια από τις καλύτερες εμφανίσεις του τη φετινή σεζόν, μιας και δεν έχει πάρει αρκετό χρόνο από τον προπονητή των «ελαφιών».

Thanasis checked in to standing ovation and got flopping technical seconds later 😬 pic.twitter.com/ShoaPfcKma

