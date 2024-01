Το MEGA κέρδισε το τηλεοπτικό κοινό το 2023 σημειώνοντας πρωτιές στο πρόγραμμά του, ενώ διατήρησε τα σκήπτρα του και φέτος στην prime time.

To MEGA μετέδιδε 365 ημέρες τον χρόνο πλούσιο πρόγραμμα, πιστό τόσο στην έγκυρη ενημέρωση, όσο και στην απαραίτητη ψυχαγωγία, γεγονός που αποτυπώθηκε στις προτιμήσεις των τηλεθεατών, οι οποίοι δεν το εγκατέλειψαν καθ’ όλη τη διάρκεια του 2023 και του χάρισαν την πρωτιά τον Δεκέμβριο με ποσοστό 12,8% στο σύνολο του κοινού.

Στην πιο απαιτητική και ανταγωνιστική ίσως χρονιά των τελευταίων ετών, το MEGA επέδειξε αξιοζήλευτη σταθερότητα στους πίνακες τηλεθέασης, διατηρώντας τα ποσοστά του υψηλά σε μεγάλα γεγονότα αλλά και σε περιόδους που συνήθως οι τηλεθεατές κλείνουν την τηλεόραση, όπως τους καλοκαιρινούς μήνες.

Κυρίαρχο στην Prime Time

Απόδειξη πως το κανάλι αποτελεί σταθερή επιλογή του τηλεοπτικού κοινού είναι η εξαιρετική του επίδοση στη ζώνη υψηλού ανταγωνισμού. Το MEGA ήταν πρώτο στην prime time στο σύνολο του κοινού για το 2023 με ποσοστό 17,3% και διαφορά τουλάχιστον 2,3 μονάδων από τον ανταγωνισμό.

Δυνατό χαρτί του MEGA διαχρονικά, η ελληνική μυθοπλασία. Ποιοτικές και δημοφιλείς σειρές τις οποίες αποζητά το τηλεοπτικό κοινό και ξέρει πως θα τις βρει στη συχνότητα του σταθμού. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως τη μερίδα του λέοντος σε αυτή τη ζώνη καταλαμβάνουν τα σίριαλ του MEGA που χάρισαν στην prime time την πρωτιά.

Ακόμη και το καλοκαίρι, η οθόνη του MEGA γέμισε με αγαπημένες κλασικές σειρές από την πλούσια ταινιοθήκη του σταθμού, αποδεικνύοντας πως οι ήρωες που αγαπήσαμε σε άλλες τηλεοπτικές σεζόν, είναι πλέον διαχρονικοί.

Μυθοπλασία, η ακλόνητη κορωνίδα

Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ: Διανύοντας πλέον την τρίτη της σεζόν, η δραματική σειρά του MEGA παραμένει πρώτη επιλογή των τηλεθεατών με ετήσιο μέσο όρο 24,8% στο σύνολο του κοινού. Πρόκειται για το μοναδικό πρόγραμμα στη ζώνη μετάδοσής του που ξεπερνά το 20% κατά μέσο όρο το 2023. Η μέση κάλυψη άγγιξε τους 1,8 εκατομμύρια τηλεθεατές. Στο δυναμικό κοινό 18-54, η σειρά κατέγραψε μέσο όρο 16,6%, ενώ σε επιμέρους κοινά το εντυπωσιακό 35%.

ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ: Αντίστοιχα εντυπωσιακή εκκίνηση έχει σημειώσει και η νέα μεγάλη παραγωγή του MEGA, «Το Ναυάγιο» που στο πρώτο μισό της σεζόν ’23-’24 βρίσκεται στην πρώτη θέση στο σύνολο του κοινού με ποσοστό 20%. Στη ζώνη μετάδοσής της, η δραματική σειρά καταγράφει προβάδισμα από τον ανταγωνισμό τουλάχιστον 4,7 μονάδων, στο γενικό σύνολο. Η μέση κάλυψη ξεπέρασε τους 1,4 εκατομμύρια τηλεθεατές. Στο δυναμικό κοινό 18-54, «Το Ναυάγιο» κατέγραψε μέσο όρο 14,2%, ενώ σε επιμέρους γυναικείο κοινό σημείωσε το υψηλότερο ποσοστό του, 29%.

ΜΑΥΡΟ ΡΟΔΟ: Η δραματική σειρά του MEGA «Μαύρο Ρόδο» που μεταδόθηκε με επιτυχία την περασμένη σεζόν, βρέθηκε πρώτη μεταξύ των τηλεοπτικών σειρών στη ζώνη μετάδοσής της. Στο σύνολο του κοινού κατέγραψε εντυπωσιακό μέσο όρο για το 2023, 19,5%, και στο δυναμικό κοινό 18-54, 14,3%. Η κάλυψη ξεπέρασε τους 1,3 εκατομμύρια τηλεθεατές. Σε επιμέρους κοινό η τηλεθέαση άγγιξε το 29,2%. Ταυτόχρονα, το «Μαύρο Ρόδο» ήταν πρώτο στη λίστα με τις δημοφιλέστερες αναζητήσεις της Google στην Ελλάδα, στην κατηγορία «Τηλεοπτικές εκπομπές/σειρές».

Ενημέρωση με δεσμούς ισχυρής εμπιστοσύνης

Το MEGA παρέμεινε ο αδιαμφισβήτητος νικητής στην ενημέρωση το 2023, ένα έτος με έντονη ειδησεογραφία σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ»: Οι ειδήσεις του σταθμού κέρδισαν την πρώτη θέση στην προτίμηση των τηλεθεατών. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» με παρουσιάστριες τη Ράνια Τζίμα (Δευτέρα-Πέμπτη) και την Κατερίνα Παναγοπούλου (Παρασκευή-Κυριακή) και βασικό σχολιαστή τον Γιάννη Πρετεντέρη ήταν πρώτο με μέση τηλεθέαση 419.000 τηλεθεατές. Κορυφαία επιλογή ήταν και στο δυναμικό κοινό 18-54 όπου κέρδισε την πρώτη θέση με ποσοστό 13,2%.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA: Η πρώτη πρωινή καλημέρα του σταθμού παρέμεινε και εφέτος στην κορυφή της τηλεθέασης. Η ενημερωτική εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη βρέθηκε στην πρώτη θέση στο δυναμικό κοινό 18-54 με μέσο όρο 14,5%. Στο σύνολο του κοινού, κατέγραψε μέσο όρο 16,4%, ενώ το υψηλότερο ποσοστό έφτασε το 23,8% σε επιμέρους γυναικείο κοινό.

LIVE NEWS: Καθημερινή, σταθερή απογευματινή συνήθεια στην ενημέρωση, το «Live News» με τον Νίκο Ευαγγελάτο διατηρήθηκε αμετακίνητο στην πρώτη θέση της τηλεθέασης, με ποσοστό 18,8% στο σύνολο του κοινού και 15,3% στο δυναμικό κοινό 18-54. Η κάλυψη ξεπέρασε τους 1,4 εκατομμύρια τηλεθεατές. Σε επιμέρους ανδρικό κοινό κατέγραψε ποσοστό 24,7%.

MEGA ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ: Η πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Σαββατοκύριακου με τον Ντίνο Σιωμόπουλο και τη Στέλλα Γκαντώνα κέρδισε το τηλεοπτικό κοινό και διατήρησε την πρωτιά της στο δυναμικό κοινό 18-54 με ποσοστό 11,3%. Σε επιμέρους γυναικείο κοινό σημείωσε ποσοστό 18,5%.

Φως στο Τούνελ

Η μακροβιότερη εκπομπή έρευνας με την Αγγελική Νικολούλη στάθηκε αμετακίνητη στην πρώτη θέση το 2023 με μέσο όρο 18,6% στο σύνολο του κοινού και 15,6% στο δυναμικό κοινό 18-54. Σε επιμέρους γυναικείο κοινό η τηλεθέαση έφτασε το 26,7%. Η κάλυψη άγγιξε τους 1,1 εκατομμύρια τηλεθεατές. Στη ζώνη μετάδοσής του, το «Φως στο τούνελ» προηγήθηκε του ανταγωνισμού με 6,5 και πλέον ποσοστιαίες μονάδες στο σύνολο του κοινού, ενώ στο δυναμικό κοινό 18-54 κατέγραψε προβάδισμα 2,6 και πλέον μονάδων.

Ψυχαγωγία με το αποτύπωμα του MEGA

THE CHASE: Ισχυρό ήταν το αποτύπωμα του MEGA και στην απογευματινή ζώνη, καθώς το τηλεπαιχνίδι γνώσεων «The Chase» με τη Μαρία Μπεκατώρου ενίσχυσε τα ποσοστά του το 2023, σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Η ψυχαγωγική εκπομπή κατέκτησε την πρώτη θέση με ποσοστό 15,5% στο δυναμικό κοινό 18-54. Στο σύνολο του κοινού κατέγραψε μέσο όρο 14,4%. Αξίζει να σημειωθεί πως σε επιμέρους γυναικείο κοινό κατέκτησε ετήσιο μέσο όρο 20,2%.

ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΟ MEGA: Λατρεμένη συνήθεια τα Σαββατόβραδα, το «Σπίτι με το MEGA» με παρουσιάστρια τη Ρούλα Κορομηλά και από την αρχή της σεζόν ’23-’24, τον Μιχάλη Χατζηγιάννη στο πλευρό της, παρέμεινε η πρώτη επιλογή των τηλεθεατών και το 2023, με μέσο όρο 13,6% στο σύνολο του κοινού. Η κάλυψη άγγιξε τους 2 εκατομμύρια τηλεθεατές. Σε επιμέρους γυναικείο κοινό το «Σπίτι με το MEGA» κατέγραψε ποσοστό 19%.

Hotspot σε μεγάλα αθλητικά γεγονότα

Στο MEGA χτύπησε για μία ακόμη χρονιά η καρδιά της μεγαλύτερης διασυλλογικής διοργάνωσης ποδοσφαίρου, του UEFA Champions League. Το φίλαθλο κοινό συντονίστηκε μαζικά για να παρακολουθήσει τις εκρηκτικές αναμετρήσεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και χάρισε στον σταθμό μέσο όρο τηλεθέασης 17% στο σύνολο του κοινού και 17,1% στο δυναμικό κοινό 18-54 για το 2023.

Το MEGA και οι έμπειροι αθλητικογράφοι του ανέλαβαν να αποκωδικοποιήσουν τις αθλητικές αναμετρήσεις, προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες στους λάτρεις της στρογγυλής θεάς στα Post-Game των αγώνων.

Αποκορύφωμα της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής γιορτής, ο τελικός ανάμεσα στην Μάντσεστερ Σίτι και την Ίντερ που κατέγραψε το εντυπωσιακό 32,8% στο δυναμικό κοινό 18-54 και 30% στο σύνολο του κοινού τον περασμένο Ιούνιο.

Maestro και Milky Way: Μυθοπλασία με διεθνείς επιδόσεις και εξωστρέφεια

Το MEGA απέδειξε και το 2023 ότι πρωτοπορεί, ανοίγοντας διεθνείς δρόμους για τις σειρές του. Η σειρά «Maestro» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, έχοντας προκαλέσει ιδιαίτερη αίσθηση στο εγχώριο τηλεοπτικό κοινό, ήταν η πρώτη ελληνική σειρά που μπήκε στο Netflix, κάνοντας παγκοσμίως γνωστούς τους Παξούς και διαγράφοντας εντυπωσιακή πορεία σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Όσο για την πολυσυζητημένη σειρά «Milky Way» του Βασίλη Κεκάτου, τράβηξε τα βλέμματα, αγγίζοντας φλέγοντα ζητήματα με πρωτοφανή τόλμη για τα τηλεοπτικά δεδομένα. Μετά την επιτυχημένη παγκόσμια πρεμιέρα του στο φεστιβάλ Series Mania στη Γαλλία, μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς εταιρείες παραγωγής και διανομής περιεχομένου, η Fifth Season (πρώην Endeavor), ανέλαβε τη διάθεση και διανομή του «Milky Way» σε όλο τον κόσμο. Η εταιρεία έχει παραγάγει και διανείμει σειρές όπως τα Severance (Apple TV), Scenes from a marriage (HBO), Killing Eve (AMC) και πολλά άλλα.