Πέρασαν κιόλας 10 χρόνια από τότε που ο Μίκαελ Σουμάχερ έκανε σκι με τον γιο του Μικ, στο θέρετρο Μεριμπέλ των Γαλλικών Άλπεων, όταν βγήκε εκτός πίστας και χτύπησε με το κεφάλι σε έναν βράχο, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Συγκεκριμένα, η Ferrari θέλησε να στείλει το δικό της μήνυμα για την συμπλήρωση των 10 χρόνων από το τραγικό συμβάν που άλλαξε τη ζωή του σπουδαίου οδηγού, μέσω των λογαριασμών της στα social media.

«Δέκα χρόνια συνεχίζεις να είσαι πάντα στις καρδιές μας. Συνέχισε να παλεύεις Μίκαελ».

10 years on and always in our hearts ❤️​

Keep fighting Michael 🙏 pic.twitter.com/eYKjjFEcif

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) December 29, 2023