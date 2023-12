Η Gypsy Rose Blanchard αποφυλακίστηκε με αναστολή το πρωί της Πέμπτης 27/12, αφού εξέτισε οκτώ χρόνια για τη δολοφονία της μητέρας της, η οποία συνέβη το 2015.

Η Blanchard είχε καταδικαστεί αρχικά σε 10 χρόνια φυλάκισης αφού δήλωσε ένοχη για τον φόνο της μητέρας της, Dee Dee, η οποία ισχυρίστηκε ότι την κακοποιούσε κάνοντάς την σκόπιμα άρρωστη.

