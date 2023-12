O κόσμος, κυρίως στις ΗΠΑ, τις έμαθε μέσα από ρόλους σε εμβληματικές σειρές του 1980 και του 1990, ακόμα και από τα την πετυχημένη πορεία τους στο τραγούδι. Τόλμησαν ωστόσο, να κάνουν τολμηρά βήματα που τολμηρότερο ίσως όλων την μεταπήδησή τους στη βιομηχανία του πορνό.

Η στροφή στο πορνό, είτε ως μόνιμη αλλαγή καριέρας είτε ως ένα σύντομο πέρασμα, άλλοτε συνοδεύτηκε από περιέργεια ή ακόμα καλύτερα ως επιχειρηματική πράξη, και άλλοτε ως άμεση ανάγκη για χρήματα.

Πολλοί ηθοποιοί δεν αντέξανε στον στίβο του mainstream και το σύστημα κάπως τους… ξέβρασε. Η βιομηχανία του πορνό ήταν μια επιλογή για εύκολο και γρήγορο χρήμα, δίχως βέβαια αυτό να σημαίνει ότι οι «δαίμονες» εξαφανίστηκαν.

Καρίν Στέφανς

Η Καρίν Στέφανς είναι σήμερα συγγραφέας, ωστόσο εμφανίστηκε σε περισσότερα από 20 βίντεοκλιπ και βίντεο Vixen. Τα video vixen είναι ένα γυναικείο μοντέλο που εμφανίζεται σε μουσικά βίντεο χιπ χοπ. Από τη δεκαετία του 1990 έως τις αρχές της δεκαετίας του 2010, η εικόνα video vixen ήταν βασικό στοιχείο στη δημοφιλή μουσική, ιδιαίτερα στο είδος του χιπ χοπ.

Το 2007 και το 2008, η Στέφανς επισκέφτηκε μια σειρά από πανεπιστημιουπόλεις για να μιλήσει για τη συμμετοχή της στη βιομηχανία του χιπ χοπ και τις προσδοκίες της από τις γυναίκες.

Ωστόσο, τo 2006 πρωταγωνίστησε σε παραγωγή της Vivid, τη ταινία Superhead (2006) με τον γνωστό πορνοστάρ Mr Marcus. Αυτό θα ήταν το μοναδικό λιθαράκι της συγγραφέως στη βιομηχανία του πορνό.

Νάνσι Κέλι

Η Kelly Jean Van Dyke -το καλλιτεχνικό Νάνσυ Κέλο- είχε τις πλάτες και τις βάσεις να καταγράψει μια καλή πορεία στην υποκριτική, όντας κόρη του ηθοποιού Τζέρι Βαν Ντάικ, ανιψιά του ηθοποιού Ντικ Βαν Ντάικ και πρώτη ξαδέρφη του Σέιν Βαν Ντάικ.

Ως παιδί έκανε το ντεμπούτο της στις γνωστές αμερικανικές σειρές My Mother the Car και στo Accidental Family τη δεκαετία του 1960.

Ωστόσο, η πρώην ανήλικη, βλέποντας ότι δεν είχε και πολλές ευκαιρίες στον κινηματογράφο, γρήγορα στράφηκε σε ταινίες μόνο… για ενηλίκους, συμμετέχοντας σε πάνω από 25 ταινίες μέχρι την αυτοκτονία της το 1991.

Η 44 χρονη σήμερα Ashley Maitland Welkos έγινε γνωστή ως Maitland Ward, κάνοντας το ντεμπούτο της ως Τζέσικα Φόρεστερ στη γνωστή καισ την Ελλάδα σαπουνόπερα του «Τόλμη και Γοητεία» τα έτη 1994–1996. Συνεχίζοντας να εμφανίζεται στον κινηματογράφο και την τηλεόραση μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2000, έγινε ακόμη πιο δημοφιλής παίζοντας τη Ρέιτσελ ΜακΓκουάιρ στην έκτη και έβδομη σεζόν της κωμικής σειράς του ABC Boy Meets World (1998–2000).

Ωστόσο, από τα μέσα του 2013, η Ward άρχισε να γίνεται «άτακτη», δημοσιεύοντας γυμνές και τόπλες φωτογραφίες της στο Snapchat και στο Instagram, κερδίζοντας μεγάλους θαυμαστές και στους δύο ιστότοπους. Λίγο αργότερα, τον Απρίλιο του 2016, δημοσίευσε τις πρώτες της γυμνές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το σώμα της να ζωγραφίζεται για τον Luciano Paesani για μια έκθεση στο Λος Άντζελες με τίτλο «Living Art».

Το μεγάλο βήμα στον χώρο του πορνό έγινε το 2019, ανακοινώνοντας στο στο Instagram ότι θα έπαιζε σε μια ταινία για ενήλικες με τίτλο Drive, μια κίνηση που περιγράφεται από το In Touch Weekly ως «δραστική αλλαγή καριέρας». Τον Μάιο του 2019, η Ward υπέγραψε με το πρακτορείο Society 15. «Ήταν μια εξέλιξη» θα έλεγε στο In Touch Weekly. «Ήταν όλο το αυθεντικό μου ταξίδι γιατί όλα όσα έχω κάνει στην πορεία είναι κάτι που ήθελα να εξερευνήσω και να κάνω. Απλώς το έκανα δημόσια για τους θαυμαστές μου, αυτό είναι το επιδεικτικό στυλ μου».

Για την απόφασή της, δήλωσε ότι ήταν φτιαγμένη γι’ αυτό και πίστευε ότι αν γινόταν πορνοστάρ, οι νέοι θαυμαστές θα είχαν την ευκαιρία να την ανακαλύψουν. Έχει πει ότι δεν αντιλήφθηκε κανένα στίγμα που να σχετίζεται με το να είναι ηθοποιός πορνογραφίας και ότι θεωρεί τη μετάβασή της σε ταινίες για ενήλικες ως μια έξυπνη επιχειρηματική κίνηση.

Holly Sampson

Η ξανθιά Χόλι Σάμπσον ως έφηβη είχε κύριους ρόλους στη σειρά The Wonder Years στο επεισόδιο «The Summer Song» (1989), καθώς και στην ταινία Pump Up the Volume. Συμμετείχε επίσης στην εξαιρετικά πετυχημένη σειρά Matlock. Πρωταγωνίστησε στο Other Men’s Wives (1996) και είχε έναν δευτερεύοντα ρόλο στην ταινία Gia της Αντζελίνα Τζολί το 1998.

Το 1998 θα ήταν η χρονιά που η ελκυστική ΄Σάμπσον θα μεταπηδούσε στο σκληρό πορνό με τα ψευδώνυμα «Nicolette» και «Zoe», κάνοντας όμως μια γρήγορα στροφή σε ερωτικές ταινίες μεν αλλά… softcore. Είχε δε σημαντικό ρόλο στις πετυχημένη ερωτική σειρά Εμμανουέλλα 2000.

Ωστόσο, αυτό κράτησε για καμιά δεκαετία ώσπου το 2008, την κέρδισε το «αυθεντικό» πορνό κρατώντας το καλλιτεχνικό Χόλι Σάμπσον (Holly Sampson).

Λίλι Καράτι

H ιστορία της Λιλι Καράτι από το Βαρέζε της Ιταλία, είναι από αυτές που δεν χαρακτηρίζονται από γκλαμουριά και τόσο, αλλά από το δράμα μιας γυναίκας να ξεφύγει από δαίμονες. Η πανέμορφη Ιταλία θα γινόταν γνωστή στην πατρίδα της το 1974, παίρνοντας τον τίτλο «Miss Elegance» σε έναν διαγωνισμό ομορφιάς στην Καλαβρία οπότε και και άρχισε να εργάζεται ως μοντέλο στο Μιλάνο. Ήταν πρώτη επιλαχούσα στον διαγωνισμό Miss Italia το 1975 και έπειτα μεταπήδησε στον κινηματογράφο.

Οι περισσότερες από τις εισπρακτικές επιτυχίες της ήταν στο είδος της κωμικής σέξι all’italiana, αλλά εμφανίστηκε επίσης σε ταινίες διαφορετικών ειδών όπως η αστυνομική Squadra antifurto (1977), Le evase – Storie di sesso e di violenze (1978) κτλ.

Μετά από μια ταινία softcore με τίτλο Lilli Carati’s Dream του Giorgio Grand (1987), η ηθοποιός μπήκε δυναμικά στη βιομηχανία του πορνό γυρίζοντας πέντε ταινίες συνεργαζόμενη με τον γνωστό πορνοστάρ Rocco Siffredi. Αργότερα θα δήλωνε ότι η επιλογή της οφειλόταν στην ανάγκη χρημάτων για την απόκτηση ναρκωτικών ουσιών.

Η κατάχρηση των ναρκωτικών ουιαστικά της κατέστρεψε την καριέρα ενώ είχε και προβλήματα με τον νόμο. Τον Μάιο του 1988 συνελήφθη στη Μεσεντζάνα για κατοχή 4 γραμμαρίων ηρωίνης και φυλακίστηκε. Ενώ έμεινε τέσσερις μήνες στη φυλακή αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή της κόβοντας της φλέβες της, αλλά δεν τα κατάφερε. Μετά από παραίνεση φίλων, αποφάσισε να εισαχθεί στη νευρολογική κλινική του Πανεπιστημίου της Γένοβας αλλά λίγες ώρες μετά την άφιξή της έφυγε τρέχοντας και πήγε στη Σαβόνα. Βρέθηκε από τις αρχές σε ένα δρομάκι να παίρνει ναρκωτικά, συνελήφθη ξανά και εστάλη πίσω με εντολή απέλασης στην κατοικία της στην επαρχία Βαρέζε.

Τζέιμι Φόξγουορθ

Η Τζέιμι Φόξγουορθ, σήμερα είναι 44 ετών ενώ ξεκίνηση ως μοντέλο σε ηλικία μόλις 5 ετών ενώ εμφανίστηκε σύντομα σε διαφημίσεις στη τηλεόραση. Είναι περισσότερο γνωστή για τον ρόλο της Τζούντι Γουίνσλοου, της μικρότερης κόρης του Καρλ και της Χάριετ Γουίνσλοου στην κωμική σειρά Family Matters του ABC, κατά τις τέσσερις πρώτες σεζόν της σειράς.

Ωστόσο, μετά από τις τέσσερις σεζόν που η Φόξγουορθ αποκλείστηκε από το σόου, ένοντας χωρίς δουλειά. Έτσι, σε ηλικία μόλις 20 ετών, όντας απελπισμένη, άρχισε να κάνει πορνό για να τα βγάλει πέρα οικονομικά.

Το καλλιτεχνικός της όνομα στις ταινίες για ενηλίκους ήταν Crave. Ωστόσο, ακόμη και μετά την αποχώρησή της από τη βιομηχανία, η Φόξγουορθ συνέχισε να δίνει μάχη για να απεξαρτηθεί από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ.