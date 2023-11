Τα χειρότερα νέα για τον Γκάβι και τον τραυματισμό του επιβεβαιώθηκαν!

Ο Ισπανός μέσος όχι μόνο υπέστη ρήξη χιαστού, αλλά τραυμάτισε και τον μηνίσκο στο γόνατό του με αποτέλεσμα να χάσει τους υπόλοιπους 7-9 μήνες.

Η Μπαρτσελόνα το μεσημέρι της Δευτέρας (20/11) επιβεβαίωσε τα άσχημα μαντάτα με τον 19χρονο να μένει εκτός αγωνιστικής δράσης για όλη τη σεζόν αλλά και για το Euro 2024.

Ο νεαρός παίκτης των μπλαουγκράνα στραβοπάτησε μόνος του στο 26ο λεπτό στο ματς με τη Γεωργία για την τελευταία αγωνιστική των προκριματικών της ευρωπαϊκής διοργάνωσης πέφτοντας στο γήπεδο και ξεσπώντας σε κλάματα.

Η εικόνα αυτή ανησύχησε τους οπαδούς παγκοσμίως και δυστυχώς τα σενάρια των ισπανικών ΜΜΕ για ρήξη χιαστού είναι αληθινά. Την επομένη του αγώνα, υπήρχαν έντονα παράπονα από την πλευρά της Μπαρτσελόνα προς τον ομοσπονδιακό τεχνικό, Λουίς Ντε Λα Φουέντε, ο οποίος τον χρησιμοποίησε προηγουμένως σε όλο το 90λεπτο κόντρα στην Κύπρο και στη συνέχεια με τη Γεωργία σε ένα παιχνίδι που δεν άλλαζε τα δεδομένα των «φούρια ρόχα» στον όμιλο.

Ο Γκάβι αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και ύστερα θα ακολουθήσει αποθεραπεία ώστε να είναι διαθέσιμος για την προετοιμασία των Καταλανών την επόμενη σεζόν.

🚨 BREAKING: Gavi has torn his ACL and the meniscus of his knee is also affected.

He will be out for 7-9 months, his season is over — further tests confirm.

Terrible news for Barcelona and Spain… get well soon, ánimo Gavi! ❤🇪🇸 pic.twitter.com/IUWSautyLB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 20, 2023