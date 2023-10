Μετά την αποτυχία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να εγκρίνει κάποιο ψήφισμα για το Μεσανατολικό, η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού καλείται σήμερα να εγκρίνει μια μη δεσμευτική απόφαση, την οποία έχει ήδη απορρίψει το Ισραήλ, με την οποία ζητείται να εφαρμοστεί «ανθρωπιστική εκεχειρία» στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς ο πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς διανύει ήδη την 21η ημέρα.

Η Ιορδανία, εξ ονόματος της ομάδας των 22 αραβικών χωρών, ζήτησε να διεξαχθεί η ψηφοφορία επί του προσχεδίου απόφασης στις 15.00 (τοπική ώρα) μολονότι τουλάχιστον 100 εκπρόσωποι χωρών έχουν ζητήσει να πάρουν τον λόγο.

Η πρόταση του Αμάν έγινε δεκτή από τα 193 μέλη της Γενικής Συνέλευσης, η οποία συγκλήθηκε αφού το διχασμένο Συμβούλιο Ασφαλείας απέρριψε τέσσερα ψηφίσματα μέσα σε λιγότερες από δύο εβδομάδες.

Για να εγκριθεί το ψήφισμα θα πρέπει να ταχθούν υπέρ τα δύο τρίτα των χωρών που θα ψηφίσουν. Στο κείμενο αυτό ζητείται να εφαρμοστεί αμέσως «ανθρωπιστική εκεχειρία, βιώσιμη και διαρκής, η οποία θα οδηγήσει στην παύση των εχθροπραξιών».

Το προσχέδιο που συνέταξε η Ιορδανία και στηρίζεται από 40 χώρες επικεντρώνεται στην ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα και ζητά να παρασχεθούν αμέσως και ανεμπόδιστα νερό, τρόφιμα, καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια στους κατοίκους του θύλακα.

Καταδικάζονται επίσης «όλες οι βίαιες ενέργειες εναντίον Παλαιστινίων και Ισραηλινών αμάχων, κυρίως όλες οι τρομοκρατικές πράξεις και οι επιθέσεις» ενώ εκφράζεται «έντονη ανησυχία για την κλιμάκωση της βίας μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023», χωρίς να κατονομάζεται η Χαμάς.

Το γεγονός αυτό προκάλεσε την οργή του Ισραηλινού πρεσβευτή Γκιλάντ Ερντάν, ο οποίος είπε την Πέμπτη ότι η θέση του κειμένου αυτού είναι «στον σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας».

Ο Καναδάς κατέθεσε μια τροποποίηση του ιορδανικού σχεδίου, με την οποία καταδικάζονται «ανεπιφύλακτα οι τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς» και ζητείται «η άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση» των ομήρων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέκριναν το σχέδιο ψηφίσματος που κατέθεσε η Ιορδανία, επισημαίνοντας ότι δεν αναφέρει τις λέξεις όμηροι και Χαμάς.

Η πρέσβειρα των ΗΠΑ στον ΟΗΕ Λίντα Τόμας – Γκρίνφιλντ δήλωσε ότι στηρίζει την τροπολογία του Καναδά που καταδικάζει τις ενέργειες της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου ως τρομοκρατική επίθεση.

Η ίδια πρόσθεσε ότι ο κόσμος βρίσκεται σε «επικίνδυνη στιγμή» σχετικά με τον πόλεμο Ισραήλ – Χαμάς.

