Σύμφωνα με αναφορές σε διεθνή ΜΜΕ και στα social media, επίθεση έγινε σε αμερικάνικη βάση στο βόρειο Ιράκ.

Το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε την επίθεση στην αμερικάνικη βάση δίπλα στο αεροδρόμιο του Ερμπίλ στο βόρειο Ιράκ.

Την επίθεση πραγματοποίησε ιρακινή ένοπλη ομάδα με δύο drones.

Επίθεση με ρουκέτες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη δέχθηκε την περασμένη εβδομάδα η αμερικανική βάση Αΐν αλ Άσαντ, που βρίσκεται στην επαρχία Άνμπαρ στο δυτικό Ιράκ, όπου σταθμεύουν αμερικανοί στρατιώτες και μέλη του διεθνούς συνασπισμού.

Η οργάνωση που ανέλαβε την ευθύνη για το χτύπημα στη βάση Αλ-Ασάντ στο δυτικό Ιράκ είναι η al Muqawama al Islamiyah fil al Iraq και η ιστοσελίδα Iran Defence συσχετίζει την δεύτερη επίθεση στην βάση Χαρίρ με την πολιτοφυλακή Tashkil al-Waritheen.

Στην δεύτερη επίθεση, στην αεροπορική βάση Χαρίρ, χρησιμοποιήθηκε ένα drone με ανάληψη ευθύνης από την Tashkil al-Waritheen και σχέσεις με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Τα μη επανδρωμένα drone που χρησιμοποιήθηκαν, είναι ουσιαστικά τηλεκατευθυνόμενα εκρηκτικά, φέρονται να είναι ιρανικής κατασκευής. Ενώ εμφανίζουν πολλές ομοιότητες με άλλα ιρανικά σχέδια. Οι επιθέσεις αυτές έγιναν από οργανώσεις που υποστηρίζονται από το Ιράν.

Ενώ θεωρείται πως οι επιθέσεις συντονίστηκαν από την ομάδα ειδικών επιχειρήσεων Iran Quds Force. Quds σημαίνει Άγιο και al-Quds αποκαλούν την Ιερουσαλήμ στα αραβικά.

2 attacks using 3 kamikaze drones were carried out against US airbases in Iraq on support of 🇮🇶

Vid 1: al Muqawama al Islamiyah fil al Iraq launched 2 Murad-5s (Shahed-101) at Ain al-Asad airbase

Pic 2: Tashkil al-Waritheen launched an Ababil-2 (Murad-4?) at al Harir airbase https://t.co/whxBHqW3Fc pic.twitter.com/TwCyporDHL

