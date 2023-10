Τον υπεύθυνο για το πολύνεκρο βομβαρδισμό του νοσοκομείου Αλ Αχλί στη Γάζα αναζητεί η διεθνής κοινότητα. Οι μεν Ισραηλινές Ένοπλες δυνάμεις έχουν υποστηρίξει ότι ευθύνεται η πτώση αναχαιτισμένου πυραύλου της Παλαιστινιακής Οργάνωσης Ισλαμική Τζιχάντ, ενώ οι αρχές της Γάζας επιμένουν ότι προήλθε από Ισραηλινό βομβαρδισμό.

Διεθνή μέσα ενημέρωσης έχουν αποπειραθεί να αναλύσουν τα βίντεο που τραβήχτηκαν από το μοιραίο βράδυ και έχουν καταλήξει σε αντικρουόμενα συμπεράσματα. Για παράδειγμα οπτική ανάλυση της Wall Street Journal αποδεικνύει ότι η έκρηξη προήλθε από αναχαιτισμένο πύραυλο βασισμένη σε τέσσερις κάμερες που βρίσκονται κοντά στην περιοχή πρόσκρουσης, ενώ το Channel 4 αμφισβητεί ότι ευθύνεται η Ισλαμική Τζιχάντ, βασιζόμενο στην ηχητική ανάλυση της έκρηξης.

Σύμφωνα με οπτική ανάλυση της Wall Street Journal, η έκρηξη στο νοσοκομείο Αλ Άχλι προκλήθηκε από ένα πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Γάζα και παρεξέκλινε της πορείας του.

Λίγα λεπτά πριν τις 19:00 τέσσερις κάμερες έδειξαν την στιγμή πριν και μετά την έκρηξη στο νοσοκομείο. Η Journal επιβεβαίωσε την ώρα που τραβήχτηκαν τα βίντεο, ενώ προχώρησε στην χαρτογράφηση των τοποθεσιών που βρίσκονται οι κάμερες.

Σύμφωνα με το βίντεο αυτό, στα πλάνα που τραβήχτηκαν από αυτές τις τέσσερις κάμερες μπορεί να δει κανείς την αποτυχημένη έκρηξη του πυραύλου και το πλήγμα στο νοσοκομείο. Στις 18:59 η κάμερα 2 δείχνει ένα μπαράζ μικρής εμβέλειας πυραύλων να εκτοξεύονται από την Δυτική Γάζα προς το βορειοανατολικό Ισραήλ.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η κάμερα 1 δείχνει τον έναν εξ αυτών να παρεκκλίνει της πορείας του και να εκρήγνυται στον αέρα, ενώ δευτερόλεπτα αργότερα από την κάμερα 4 καταγράφεται μια μεγάλη έκρηξη στην ίδια περιοχή. 

Το βρετανικό κανάλι 4 έδωσε στην δημοσιότητα την δική του οπτική ανάλυση, επικαλούμενο αναλύσεις ερευνητών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίοι εξετάζοντας τα δεδομένα θέτουν υπό αμφισβήτηση ορισμένες πτυχές της εξιστόρησης του Ισραήλ για τον υπαίτιο της έκρηξης στο νοσοκομείο.

Η οπτική ανάλυση του καναλιού ξεκινά με την ηχητική ανάλυση της πραγματοποιειθήσας έκρηξης, σύμφωνα με την οποία, αλλάζει η κατεύθυνση από την οποία προήλθε ο πύραυλος.

Στην συνέχεια, το βίντεο επικαλείται την ανάλυση του Forensic Architecture το οποίο αναφέρει ότι η τρισδιάστατη ανάλυση των ακτινικών θραυσμάτων δεν ταιριάζει με τον ισχυρισμό του Ισραήλ ότι μια λανθασμένη πυροδότηση παλαιστινιακής ρουκέτας με κατεύθυνση από δυτικά προς ανατολικά θα μπορούσε να έχει πλήξει το ιατρικό συγκρότημα.

Το εξειδικευμένο κέντρο ανάλυσης τέτοιων περιστατικών, υποστηρίζει επίσης το είδος του κρατήρα που βρέθηκε μοιάζει με αυτά που θα μπορούσε να προκαλέσει ένα βλήμα πυροβολικού, ενώ υπενθυμίσει ότι έχουν καταγραφεί δεκάδες περιπτώσεις ισραηλινών επιθέσεων σε δομές υγείας από την αρχή των εχθροπραξιών στη Γάζα.

Human rights investigators have shared new information with Channel 4 News that they say casts doubt on some aspects of Israel’s account of the Gaza hospital explosion.@alextomo reports. pic.twitter.com/h9C02qMYLj

— Channel 4 News (@Channel4News) October 20, 2023