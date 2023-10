Θυέλλα σχολιασμών και ίσως αντιδράσεων έχει προκαλέσει το νέο ντοκιμαντέρ στο Netflix, «Beckham», που κυκλοφόρησε πρόσφατα.

Μεταξύ άλλων η Ρεμπέκα Λος που ισχυερίζεται ότι έχει σχέση με τον διάσημο ποδοσφαιριστή έδωσε τις δικές της απαντήσεις.

«Καταλαβαίνω ότι έχει να διατηρήσει μια εικόνα, αλλά παρουσιάζει τον εαυτό του ως θύμα και με κάνει να φαίνομαι σαν ψεύτρα, σαν να έχω επινοήσει αυτές τις ιστορίες», δήλωσε η Λος, πρώην βοηθός του ποδοσφαιρικού αστέρα, στη Daily Mail σε μια νέα συνέντευξη που δημοσιεύτηκε το Σάββατο 21 Οκτωβρίου.

«Είναι όλο, «Ο καημένος εγώ». Πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του» τόνισε.

Η Λος ισχυρίστηκε σε μια συνέντευξη-βόμβα του 2004 ότι εκείνη και ο τότε παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης είχαν επιδοθεί σε ερωτική σχέση πίσω από την πλάτη της συζύγου του. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να ισχυριστεί ότι έκαναν συχνά sexting, αλλά μόνο όταν εκείνος το ξεκινούσε.

«Πρέπει να θυμάστε ότι είναι παντρεμένος. Κι αν είναι στο γεύμα με τη Βικτώρια; Πρέπει να περιμένεις να έρθει σε σένα», δήλωσε στο Sky News στην αποκαλυπτική συνέντευξη.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής αρνήθηκε κάθε ισχυρισμό περί απιστίας και συνέχισε τη ζωή του, αλλά πίσω από τις κλειστές πόρτες, ο ίδιος και ο γάμος του υπέφεραν πολύ από τα κουτσομπολιά της σχέσης.

«Δεν ξέρω πώς τα καταφέραμε να το ξεπεράσουμε, για να είμαι ειλικρινής», θυμάται ο 48χρονος στο ντοκιμαντέρ. «Η Βικτώρια είναι τα πάντα για μένα. Το να τη βλέπω να πληγώνεται ήταν απίστευτα δύσκολο, αλλά είμαστε μαχητές», πρόσθεσε. «Έπρεπε να αγωνιστούμε ο ένας για τον άλλον και για την οικογένειά μας. Αυτό που είχαμε άξιζε να παλέψουμε γι’ αυτό».

Ενώ μίλησε για τους ισχυρισμούς περί σχέσης στο ντοκιμαντέρ, η Λος θεώρησε ότι ο Μπέκαμ «υπονοούσε έμμεσα» ότι εκείνη ήταν εκείνη που «έκανε τη Βικτόρια να υποφέρει».

«Ναι, οι ιστορίες ήταν φρικτές, αλλάείναι αληθινές», ισχυρίστηκε με αυτοπεποίθηση η Λος. «Μιλάει στο ντοκιμαντέρ για το ότι αυτό τελικά είναι η ιδιωτική του ζωή, κλείνοντας τη συζήτηση. Νομίζω ότι είναι άλλο πράγμα να κρατάς την προσωπική σου ζωή για τον εαυτό σου. Άλλο πράγμα είναι να παραπλανάς το κοινό» επεσήμανε η Λος.

Rebecca Loos hits out at David Beckham ‘portraying himself as the victim’ over affair allegations in Netflix documentaryhttps://t.co/CWPq7Jd7M8

— LBC (@LBC) October 22, 2023