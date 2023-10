Thessaloniki, Greece on Holy Wednsday, April 15, 2020. Greece is on the twenty-fourth day of a strict nationwide lockdown seeking to halt the spread of the COVID-19 infection caused by novel coronavirus, with excursions from the home limited to attending work, buying food, visiting the doctor, walking the dog or going for a solitary jog./ Θεσσαλονίκη, Μεγάλη Τετάρτη, 15 Απριλίου 2020. Η Ελλάδα βρίσκεται στην εικοστή τέταρτ ημέρα επιβολής απαγόρευσης κυκλοφορίας επιδιώκοντας να σταματήσει η εξάπλωση της μόλυνσης από τον κοροναϊό COVID-19, με εξαίρεση την έξοδο για και απο το χώρο εργασίας, αγορές τροφίμων, επίσκεψη σε γιατρό και φαρμακείο ή βόλτα κατοικίδιου και προσωπική άσκηση.