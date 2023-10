Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον επικεφαλής του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς, Ismail Haniyeh.

Μίλησαν για την τρέχουσα, δραματική κατάσταση στην Γάζα και την εν εξελίξει διαδικασία.

Ο Ερντογάν τόνισε τις προσπάθειες της Τουρκίας να διασφαλίσει ότι η ανθρωπιστική βοήθεια θα φτάσει στη Γάζα και να διευκολύνει την περίθαλψη των τραυματιών, καθώς και την προσπάθεια για άμεση κατάπαυση του πυρός στην περιοχή.

Εξέφρασε επίσης την άποψη ότι μια μόνιμη λύση στο ζήτημα Μεσανατολικό δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ εντός των συνόρων του 1967 και δεσμεύτηκε ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την ειρήνη διεθνώς.

Νωρίτερα, είχε επικοινωνία με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, σύμφωνα με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Spoke with President @RTErdogan about terrorism and the situation in the Middle East. We agree that terrorism must be fought & civilians protected. I welcome that emergency aid is now reaching Gaza. We also addressed Sweden’s #NATO accession.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) October 21, 2023