Στο MEGA

Το μουσικό γεγονός της χρονιάς, Panik Concert 2023 by opaponline.gr, φέρνει για δεύτερη φορά σήμερα, Σάββατο 21 Οκτωβρίου στις οθόνες μας αποκλειστικά το MEGA. Τη βραδιά παρουσιάζει η Ελεονώρα Μελέτη.

Στο Panik Concert 2023 by opaponline.gr, που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», 35 καλλιτέχνες από τη μεγάλη μουσική οικογένεια της Panik Records ερμηνεύουν μεγάλες επιτυχίες τους με τη συνοδεία 40μελούς ορχήστρας υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Παναγιώτη Μπρακούλια.

Από τη βραδιά δεν λείπουν οι εκπλήξεις με την παρουσίαση αγαπημένων τραγουδιών σε μοναδικά ντουέτα. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Φωκάς Ευαγγελινός. Στο backstage η Konnie Metaxa.

Τα εντυπωσιακά acts με σειρά εμφάνισης:

• Foxy Lee – «Luv you»

• Δήμος Αναστασιάδης – «Σ’ αγαπάω ακόμα»

• Klavdia – «Lonely heart»

• Θοδωρής Φέρρης – «Αυτό που ήθελα» & «Φταίω κι εγώ»

• Evangelia – «Πάλι»

• Ηλίας Βρεττός – «Σε κάποιο μήνυμα»

• Josephine – «Είσαι μια θεά» & «Μπερδέματα»

• Stan – «Λίγο»

• Νίκος Απέργης & Μαλού – «Πόσο πόσο»

• Κωνσταντίνος Αργυρός – «Αφού σε βρήκα δε σ’ αφήνω» & «Ελπίδα»

• ZAF – «Πες»

• Thug Slime & FY & Τάνια Μπρεάζου – «Μέσα σου»

• FY & Kings – «Macarena»

• Αντώνης Ρέμος – «Να ξαναμετρήσω» & «Πόσο θέλω» με Mente Fuerte

• Andrew Lambrou – «Break a broken heart» με Klavdia

• Αφιέρωμα στην Ελεάνα Βραχάλη: Πέγκυ Ζήνα – «Ανατροπή», «Τρέξε», «Είμαι εδώ», «Ρώτησα»

• Αναστάσιος Ράμμος – «Για μένα βράδιασε»

• Ήβη Αδάμου – «Ρίξε με»

• Λένα Ζευγαρά – «Ας τα λέμε καλά»

• Ελένη Φουρέιρα – «Κόλλημα» & «El telephone» με FY και Mente Fuerte

• Γιώργος Λιβάνης – «Σεντόνι»

• Έλλη Κοκκίνου – «Μου ‘χει στοιχήσει» & «Θέλω τόσα να σου πω» με Νίκο Απέργη

• Κατερίνα Λιόλιου – «Η δική μου η τρέλα» με Στέλιο & Άγγελο Διονυσίου

• Καίτη Γαρμπή – «Ασφαλώς και μπορώ» & «Χαμένα» με Κωνσταντίνο Αργυρό

• Πέτρος Ιακωβίδης – «Σήκωσε το τηλέφωνo» & «Αχ καρδούλα μου» με Evangelia

• Χριστίνα Σάλτη – «Παράλληλη αγάπη»

• Δέσποινα Βανδή – «Ένα τσιγάρο διαδρομή», «Η γη και η σελήνη» με Josephine & «Ya habibi» με Kings

Μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική και αγαπημένους καλλιτέχνες έρχεται το Σάββατο 21 Οκτωβρίου στις 22:00, αποκλειστικά στο MEGA.

Μεγάλος χορηγός: opaponline.gr

Το Panik Concert επέστρεψε γι’ άλλη μια χρονιά μαζί με το opaponline.gr, τον προορισμό διασκέδασης που μπορείς πραγματικά, όπου και αν είσαι, να έχεις μαζί σου.

Χορηγοί:

Βacardi

Το Bacardi είναι το πιο πολυβραβευμένο ρούμι στον κόσμο. Παλαιωμένο κάτω από τον Ήλιο της Καραϊβικής, σε προκαλεί να βρεις τον ρυθμό σου! Φτιάξε ένα Bacardi Mojito και Do What Moves You! Απολαύστε Υπεύθυνα!

Anatol

Ο Οίκος Κοσμημάτων Anatol φέρνει τη λάμψη σε κάθε event με φαντασμαγορικά κοσμήματα ντυμένα με υψηλής ποιότητας διαμάντια. Μαζί με τα λαμπερά αστέρια της Panik, αστράφτει ακόμα περισσότερο, θυμίζοντας σε όλους πως κάθε στιγμή της ζωής είναι μοναδική, όπως και κάθε κόσμημα.

Χορηγός επικοινωνίας:

MEGA