Athens by night

Δυναμική παρουσία στην παγκόσμια μπαρ σκηνή φαίνεται πως κατέχει η Ελλάδα, όπως τουλάχιστον προκύπτει από την λίστα με τα 50 καλύτερα μπαρ στον κόσμο για το 2023.

Πρόκειται για τον διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμό The World’s 50 Best Bars, ο οποίος κάθε χρόνο παρουσιάζει τη λίστα με τα καλύτερα μπαρ παγκοσμίως.

Συνολικά, ανάμεσα στα 100 κορυφαία μπαρ του κόσμου, η ελληνική πρωτεύουσα διαθέτει πέντε μαγαζιά που αποτελούν πόλο έλξης για πλήθος ανθρώπων κατά τις νυχτερινές τους εξόδους, οι οποίοι θέλουν να γευτούν εξαιρετικά κοκτέιλ και να περάσουν όμορφα τον χρόνο τους, διασκεδάζοντας σε μια φιλόξενη ατμόσφαιρα με ωραία μουσική.

Κοινώς, θέλουν να βιώσουν αυτό που αποκαλούμε «Athens by night».

Τρία αθηναϊκά μπαρ στην κορυφαία 50άδα του κόσμου

Στη ψηλότερη «ελληνική» θέση της λίστας, την 12η, συναντάμε το Line.

«Μια πρώην γκαλερί τέχνης και τώρα μπαρ, το Line (Αγαθοδαίμονος 37, Κάτω Πετράλωνα) δημιουργεί ποτά που σε βάζουν σε σκέψεις και ενεργοποιούν τον εγκέφαλο. Τα πάντα, από τα αποστάγματα μέχρι τα σνακ με κύριο υλικό το ψωμί, παρασκευάζονται σπιτικά, με αποτέλεσμα να προσφέρει μια εμπειρία που αξίζει το σύντομο ταξίδι έξω από το κέντρο της Αθήνας. Ως το μπαρ με την υψηλότερη κατάταξη που άνοιξε πρόσφατα τις πόρτες του, το Line είναι ο νικητής του London Essence Best New Opening Award 2023» αναφέρει το κείμενο που συνοδεύει την διάκριση.

Λίγο παρακάτω, στη θέση 25 δεν θα μπορούσε να λείπει το Baba au Rum (Κλειτίου 6), το οποίο όπως επισημαίνεται στο σχετικό σχόλιο, γιορτάζει την 15η επέτειό του και οφείλει πολλά στην ηγετική φυσιογνωμία του θρυλικού μπάρμαν, που ακούει στο όνομα Θάνος Προυναρούς.

«Με ένα συνεχώς εξελισσόμενο μενού και ένα άψογα σχεδιασμένο εσωτερικό, το μαγευτικό μπαρ δεν σχεδιάζει να φύγει σύντομα από τη λίστα» προστίθεται χαρακτηριστικά.

Και φυσικά, από καμία λίστα που μιλά για μπαρ και Αθήνα, δεν θα μπορούσε να λείπει το διαχρονικό The Clumsies, το οποίο φιγουράρει στην 47η θέση.

«Το The Clumsies, το οποίο ιδρύθηκε το 2014 από τους Έλληνες ειδικούς στον κλάδου των κοκτέιλ, Βασίλη Κυρίτση και Νίκο Μπακούλη, περιλαμβάνεται σε κάθε λίστα με τα 50 καλύτερα μπαρ του κόσμου από την ίδρυσή του, χάρη στις ζωντανές και εφευρετικές πινελιές τους σε κλασικές παρασκευές. Φέτος, στο The Clumsies απονέμεται το βραβείο Rémy Martin Legend of the List Award 2023» υπογραμμίζουν οι συντάκτες της λίστας, μια διάκριση που απονέμεται σε μπαρ που διαθέτουν τη μεγαλύτερη συνέπεια στη λίστα από την έναρξή της.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί πως το Barro Negro αναδείχθηκε στην 70η θέση, ενώ το The Bar in Front of the Bar κατατάσσεται στην 98η θέση.

