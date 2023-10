Ο Σάσα Βεζένκοφ μπορεί να πήγε στο ΝΒΑ και στους Σακραμέντο Κινγκς ως ο MVP της Euroleague, όμως η προσαρμογή στον «μαγικό κόσμο» δεν είναι εύκολη, με τον Βούλγαρο φόργουορντ να το έχει αντιληφθεί από πρώτο χέρι στο ξεκίνημα της χρονιάς.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού που πήρε εγγυημένο συμβόλαιο από τους «βασιλιάδες» και στην preseason έχει πολλά σκαμπανεβάσματα, αφού έχει πραγματοποιήσει και πειστικές εμφανίσεις, αλλά και παιχνίδια που κινήθηκε σε χαμηλά επίπεδα.

Αξίζει να σημειωθεί πως την πρώτη άποντη βραδιά αλλά και ήττα τη βίωσε ο Βεζένκοφ στην preseason του NBA με τη φανέλα των Σακραμέντο Κινγκς κόντρα στους Γουόριορς τους Στεφ Κάρι που χάρισε τη νίκη (116-115) με buzzer 3ποντο 5.5 δεύτερα πριν από το τέλος τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Ο πρώην άσος του Ολυμπιακού και MVP της περυσινής Euroleague αγωνίστηκε 12 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα. Ο Σάσα πέρασε στην αναμέτρηση 2:58 πριν από το φινάλε της 1ης περιόδου και δεν κατάφερε να σκοράρει σε ένα ματς που θα θέλει να ξεχαστεί γρήγορα.

Ο Βεζένκοφ δυσκολεύεται να προσαρμοστεί όπως συμβαίνει με τους περισσότερους παίκτες που κάνουν το ταξίδι προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού… Αυτό που σίγουρα είναι άξιο αναφοράς είναι, όταν σε μια άμυνα ο Βεζένκοφ δεν κινήθηκε όπως έπρεπε και ο κόουτς των Κινγκς, Μάικ Μπράουν, μπήκε στο παρκέ για να του δώσει οδηγίες αλλά και χτύπημα εμψύχωσης στα οπίσθια στο φινάλε της κουβέντας!

Η εμφάνισή του σε 12 λεπτά και 35 δεύτερα:

0 πόντοι

0/3 τρίποντα

5 ριμπάουντ (όλα αμυντικά)

1 ασίστ

1 κόψιμο

1 φάουλ

Δείτε το βίντεο με τον Μάικ Μπράουν να μπαίνει στο παρκέ:

Coach Brown had what appeared to be a spirited conversation with Sasha Vezenkov after this defensive breakdown. pic.twitter.com/qs8nrZCbtX

— Brenden Nunes (@BrendenNunesNBA) October 19, 2023