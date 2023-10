Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναγκάστηκαν να καταφύγουν σε καταφύγιο όταν οι σειρήνες των αεροπορικών δυνάμεων διέκοψαν τη συνάντησή τους στο Τελ Αβίβ.

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ επιβεβαίωσε ότι το μέτρο έκτακτης ανάγκης διήρκεσε πέντε λεπτά και μπόρεσαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες τους στη συνέχεια.

Ένας δημοσιογράφος της Washington Post που περίμενε έξω από το κτίριο ανέβασε ένα βίντεο από τη στιγμή αυτή στο Twitter:

Air sirens are blaring now in Tel Aviv as we waited for Blinken to finish his meeting with Israel’s war cabinet pic.twitter.com/qnlzjTLt2Q

— John Hudson (@John_Hudson) October 16, 2023