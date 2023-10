Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, δεσμεύτηκε σήμερα από το Τελ Αβίβ ότι οι ΗΠΑ θα υποστηρίζουν «πάντα» το Ισραήλ, τονίζοντας ότι οι «θεμιτές φιλοδοξίες» των Παλαιστινίων δεν εκπροσωπούνται από το ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

«Μπορεί να είστε αρκετά ισχυροί για να υπερασπιστείτε μόνοι σας τον εαυτό σας, αλλά όσο υφίστανται οι ΗΠΑ, δεν θα χρειαστεί ποτέ να το κάνετε μόνοι σας. Θα είμαστε πάντα στο πλευρό σας», τόνισε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών σε συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

The United States has Israel’s back. We have their back today, we will have it tomorrow, and we will have it every day. And we will always stand — resolutely — against terrorism. pic.twitter.com/Bil3NgWEaw

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 11, 2023