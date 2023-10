Οι κόκκινες περιοχές

Μέχρι σήμερα οι επιστήμονες εστίαζαν περισσότερο την προσοχή τους στις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που κινδυνεύουν από τους καύσωνες, δραματικοί απότοκοι της Κλιματικής Αλλαγής.

Νέες μελέτες όμως, δείχνουν ότι πλέον είναι πολύ πιθανόν να κάνουν την εμφανισή τους τέτοιας έντασης θερμά καιρικά φαινόμενα που, σε κάποιες περιοχές του πλανήτη, μπορεί να «λυγίσουν» ακόμα και δυνατοί οργανισμοί.

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο αμερικανικό επιστημονικό περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences και αναδεικνύει η Washington Post, σε περιοχές όπως η Λαχόρη του Πακιστάν ή η Αλ Χουνταϊντά, της Υεμένης η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τα όρια που μπορούν να αντέξουν οι νέοι και υγιείς άνθρωποι.

Πρόκειται για την πιο πρόσφατη από τις έρευνας που εξετάζουν τα όρια θερμότητας και υγρασίας που μπορεί να αντέξει το ανθρώπινο σώμα, αποκαλύποντας ότι είναι πιθανώς χαμηλότερα αυτά τα όρια από ό,τι πιστεύαμε κάποτε. Τα πιο καυτά μέρη του κόσμου έχουν ήδη ξεπεράσει αυτά τα όρια βλέποντας τις «κόκκινες» να επιμηκύνονται όλο και περισσότερο.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι ο πλανήτης μπορεί να σώσει αμέτρητες ζωές καταβάλλοντας προσπάθειες για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Έτσι, για παράδειγμα, η Λαχόρη, ήδη επίκεντρο ασθενειών που συνδέονται με τη κλιματική αλλαγή, θα μπορούσε να ξεπεράσει αυτό το όριο επιβίωσης για δύο ή τρεις εβδομάδες τον χρόνο μέχρι τα μέσα του αιώνα, όπως αναφέρει η μελέτη. Τα πιο ακραία συνάρια αναφέρουν μάλιστα ότι ο καύσωνας θα μπορούσε να διαρκέσει μήνες. Τα πιο συντηρητικά σενάρια κάνουν λόγο για καύσωνες έως και εννέα μέρες -εάν η ζέστη διαρκούσε οκτώ ώρες ημερησίως- ή περισσότερες από δύο εβδομάδες εάν διαρκούσε τέσσερις ώρες την ημέρα.

Στο λιμάνι Αλ Χουνταϊντά τέτοιες συνθήκες αναμένεται να διαρκέσουν έναν ή δύο μήνες ή, ακόμα και το μεγαλύτερο μέρος του έτους, προειδοποιούν οι επιστήμονες. Σύμφωνα με την έρευνα, οι ακραίες συνθήκες θα μπορούσαν να παραμείνουν για περισσότερες από 100 συνεχόμενες ημέρες το χρόνο, πρόκειται για τα υψηλότερα επίπεδα υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Κίνδυνος για μαζικούς θανάτους

Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτά τα μέρη είναι ήδη «μη βιώσιμα» για τους ανθρώπους, δήλωσε ο μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο George Mason και επικεφαλής της έρευνας Daniel Vecellio. Αλλά θα μπορούσαν σύντομα να γίνουν μη βιώσιμες περιοχές, αν το μεταβαλλόμενο κλίμα τους σημαίνει μεγάλες εκτάσεις χωρίς ανάπαυλα από την έντονη ζέστη και την υγρασία, είπε.

«Είναι όταν βλέπεις αυτές τις συσσωρεύσεις εβδομάδων ή μηνών σε μια εποχή που τα πράγματα γίνονται «πολύ καυτά για τους ανθρώπους»», είπε ο Vecellio.

Ήδη παλαιότερη μελέτη του Σεπτεμβρίου, διαπίστωσε ότι περίπου 200 μετεωρολογικοί σταθμοί σε όλο τον κόσμο έχουν ήδη κατά καιρούς ξεπεράσει το όριο. Σε μέρη όπως η Ευρώπη και η Βόρεια Αμερική, όπου οι άνθρωποι δεν είναι εξοικειωμένοι με την έντονη ζέστη, οι θερμοκρασίες και η υγρασία θα μπορούσαν να ξεπεράσουν το όριο επιβίωσης μερικές φορές τη δεκαετία, ακόμη και για τις πιο συντηρητικές εκτιμήσεις για την υπερθέρμανση.

Αν αυτό συνέβη στην Ευρώπη, για παράδειγμα, όπου ο κλιματισμός είναι σπάνιος και η έκθεση στη θερμότητα είναι χαμηλή, «θα μπορούσατε να έχετε μαζικούς θανάτους ή θύματα», δήλωσε ο Carter Powis, επικεφαλής συγγραφέας αυτής της μελέτης και ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Ο Vecellio είπε ότι τα δεδομένα δείχνουν ότι ο πλανήτης μπορεί να σώσει αμέτρητες ζωές καταβάλλοντας προσπάθειες για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

«Μπορούμε να αποτρέψουμε μερικές από τις χειρότερες επιπτώσεις», είπε.

Θα την πληρώσουν οι λιγότεροι ένοχοι

Άλλα μέρη που εκτιμά η μελέτη ότι θα δουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα τον καύσωνα να επιμένει, είναι το Δελχί, το Ανόι, το Νταμάμ, στη Σαουδική Αραβία, το Ντουμπάι και το Μπαντάρ Αμπάς, στο Ιράν.

Η μελέτη δεν προβλέπει τέτοια ακραία ζέστη και υγρασία στην Ευρώπη, αλλά μόνο σχετικά σύντομες εκτάσεις στη Βόρεια Αμερική, όπου ο ευρέως διαδεδομένος κλιματισμός μειώνει επίσης τις επιπτώσεις της θερμότητας. Για παράδειγμα, περίπου μια ημέρα θα μπορούσε να συμβεί κάθε χρόνο, κατά μέσο όρο, στη Νέα Υόρκη και το Σικάγο υπό τα πιο επιθετικά σενάρια υπερθέρμανσης του πλανήτη, διαπίστωσαν οι ερευνητές.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν καλοκαίρια όπου η επικίνδυνη ζέστη θα μπορούσε να χτυπήσει τέτοια μέρη για πολύ μεγαλύτερες εκτάσεις, είπε ο Powis. Ένα είναι σίγουρ0, όπως υπογραμμίζει η έρευνα υπογραμμίζει: τις πιο σοβαρές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής θα τις νιώσουν οι χώρες που φέρουν λιγότερο μερίδιο ευθύνης στη δημιουργία της, δηλαδή περιοχές της νότιας και νοτιοανατολικής Ασίας και της Αφρικής, σύμφωνα με τον κλιματικό επιστήμονα της γερμανικής δεξαμενής σκέψης Climate Analytics, Fahad Saeed.