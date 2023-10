Την ώρα που το αιματοκύλισμα συνεχίζεται για τέταρτη ημέρα ανάμεσα σε Ισραήλ και Παλαιστίνη, και ο απολογισμός των θυμάτων αυξάνεται συνεχώς, η Μία Καλίφα, πρώην πορνοστάρ, με καταγωγή από τον Λίβανο, άναψε φωτιές με αναρτήσεις της υπέρ της Χαμάς στα social media.

Η Μία Καλίφα, που έχει και στο παρελθόν εκφράσει την υποστήριξή της προς την Παλαιστίνη, βρέθηκε σήμερα στο επίκεντρο ενός παγκοσμίου «cancel» για την υποστήριξή της στην ισλαμιστική οργάνωση την ώρα που οι φρικαλεότητες εκατέρωθεν συνεχίζονται.

Όλα ξεκίνησαν όταν το Σάββατο έγραψε στο Χ (πρώην Twitter) «εάν βλέπετε την κατάσταση στην Παλαιστίνη και δεν είστε στο πλευρό των Παλαιστινίων, τότε είστε με τη λάθος πλευρά και η ιστορία θα το δείξει αργά ή γρήγορα».

Η πρώην πορνοστάρ συνέχισε και με άλλες αναρτήσεις, μία εκ των οποίων επικρίθηκε ιδιαίτερα.

«Μπορεί κάποιος να πει στους μαχητές της ελευθερίας στην Παλαιστίνη να γυρίσουν τα τηλέφωνά τους και να τραβούν τα πλάνα οριζόντια;»

Αυτό έγραψε η Mia Khalifa, προκαλώντας αντιδράσεις στα social media μετά τις επιθέσεις της Χαμάς σε αμάχους.

Η ακτιβίστρια στη συνέχεια επιχείρησε να εξηγήσει τι ακριβώς εννοούσε και με νέο ποστ τόνισε: «Θέλω απλώς να καταστήσω σαφές ότι αυτή η δήλωση σε καμία περίπτωση δεν υποκινεί την εξάπλωση της βίας. Τους αποκάλεσα “μαχητές της ελευθερίας” γιατί αυτό ακριβώς είναι οι Παλαιστίνιοι πολίτες. Παλεύουν για την ελευθερία τους κάθε μέρα» έγραψε και στη συνέχεια διέγραψε και την αρχική και τη διευκρινιστική δήλωση.

Ωστόσο, το κακό είχε ήδη γίνει.

Τα σχόλια υποστήριξης της Μία Καλίφα για τη Χαμάς έφεραν την απόλυσή της από το Playboy.

Το περιοδικό ανέφερε ότι αν και ενθαρρύνει την ελεύθερη έκφραση και την εποικοδομητική πολιτική συζήτηση, έχει πολιτική μηδενικής ανοχής απέναντι στη ρητορική μίσους.

Σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απέστειλε το Playboy στα μέλη που είναι εγγεγραμμένα στο ενημερωτικό δελτίο, το Playboy ανακοίνωσε ότι διέκοψε τη σχέση του με τη Μία Καλίφα και διέγραψε επίσης το κανάλι της στην πλατφόρμα δημιουργών του.



«Σας γράφουμε σήμερα για να σας ενημερώσουμε για την απόφασή μας να τερματίσουμε τη σχέση του Playboy με τη Μία Καλίφα, συμπεριλαμβανομένης της διαγραφής του καναλιού της Mia Playboy στην πλατφόρμα δημιουργών μας».

Το cancel στην Καλίφα δεν σταμάτησε εκεί, ωστόσο. Η πρώην πορνοστάρ έχασε κι άλλη δουλειά. Ειδικότερα, ο podcaster και παρουσιαστής ραδιοφωνικών εκπομπών Todd Shapiro, ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας τους, μετά την υποστήριξή της στην Παλαιστίνη στη συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Ο Σαπίρο έσπευσε να καταδικάσει το tweet της Καλίφα ως «φρικτό» και της είπε ότι «απολύεται με συνοπτικές διαδικασίες».

«Αυτό είναι ένα απαράδεκτο και φρικτό tweet. Απολύεσαι με συνοπτικές διαδικασίες. Αηδιαστικό. Πάνω και από αηδιαστικό. Σε παρακαλώ να εξελιχθείς και να γίνεις ένας καλύτερος άνθρωπος. Το γεγονός ότι δικαιολογείς τον θάνατο, τους βιασμούς και τις ομηρίες είναι πραγματικά αηδιαστικό. Δεν υπάρχουν λέξεις για να εξηγήσουν την αλαζονεία σου. Οι άνθρωποι πρέπει να γίνονται ένα, ιδιαίτερα μπροστά σε τραγωδίες. Προσεύχομαι να γίνεις ένας καλύτερος άνθρωπος αν και μοιάζει να είναι αργά για ‘σένα» έγραψε ο Σαπίρο.

This is such a horrendous tweet @miakhalifa. Consider yourself fired effective immediately. Simply disgusting. Beyond disgusting. Please evolve and become a better human being. The fact you are condoning death, rape, beatings and hostage taking is truly gross. No words can… https://t.co/ez4BEtNzj4

— Todd Shapiro (@iamToddyTickles) October 8, 2023